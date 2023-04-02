Сколько денег зарабатывают «черные копатели» на золоте? Они находят его в заброшенных шахтах

Поселок Вершино-Дарасунский находится на севере Забайкалья. С 20-х годов XX века в нем начали добывать золото подземным способом — к 1950-м годам рудник давал до 2,5–3 тонн золота в год, но уже через 20 лет основные запасы отработали. С развалом Советского Союза официальной работы в шахтах становилось всё меньше, а после пожара на одной из шахт в 2006 году и вовсе не стало. Последнее время полноценно работала только шахта «Юго-Западная», но осенью 2022 года ее закрыли, а вскоре планируют затопить.
Еще с конца 1990-х вершино-дарасунцы решили добывать золото самостоятельно. Они спускаются в заброшенные штольни и шахты — под поселением более 300 километров выработок. Все эти годы жители села — не все, но многие — связаны с незаконной добычей. И не хотят от нее отказываться.
Как устроена нелегальная добыча? Правда ли, что некоторые «черные копатели» зарабатывают миллионы на этом? Подробности смотрите в видеосюжете наших коллег из CHITA.RU, который опубликован чуть выше.
CHITA.RU выпустила про поселение несколько больших текстов. Один из них рассказывает об устройстве нелегальной добычи, скупках и содержит эпизоды встреч с копателями прямо под землей. Второй — о бунте людей против затопления шахт и их страхах.