Сколько денег зарабатывают «черные копатели» на золоте? Они находят его в заброшенных шахтах

Еще с конца 1990-х вершино-дарасунцы решили добывать золото самостоятельно. Они спускаются в заброшенные штольни и шахты — под поселением более 300 километров выработок. Все эти годы жители села — не все, но многие — связаны с незаконной добычей. И не хотят от нее отказываться.

Как устроена нелегальная добыча? Правда ли, что некоторые «черные копатели» зарабатывают миллионы на этом? Подробности смотрите в видеосюжете наших коллег из CHITA.RU, который опубликован чуть выше.