Один такой на весь мир. История вундеркинда Димы, который с 5 лет говорит на китайском

Сейчас мальчик свободно общается с носителями языка и знает три-четыре тысячи китайских иероглифов.

— Я не считаю себя вундеркиндом. Вундеркинд — это человек, который уже родился с такими способностями. А я не родился, я изучал это, — говорит про себя Дима.