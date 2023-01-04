Один такой на весь мир. История вундеркинда Димы, который с 5 лет говорит на китайском

Пятиклассник Дима Васецкий из Екатеринбурга отлично говорит на китайском языке. Он начал изучать иероглифы в пять лет, а в десять стал абсолютным чемпионом мира по китайскому в начальной школе.
Сейчас мальчик свободно общается с носителями языка и знает три-четыре тысячи китайских иероглифов.
— Я не считаю себя вундеркиндом. Вундеркинд — это человек, который уже родился с такими способностями. А я не родился, я изучал это, — говорит про себя Дима.
Наши коллеги из E1.RU сняли видео про Диму. Где и когда он увлекся китайским языком? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Мама и папа Димы занимаются продажей товаров из Поднебесной, поэтому часто ездят туда по работе. В одну из поездок они взяли с собой сына, ему тогда было пять лет.
— Там он начал очень активно вступать в диалог с китайцами. Они подкупали его своей доброжелательностью, своим неподдельным интересом, — рассказывает мама мальчика. — Всё время ему дарили какие-то подарочки, конфетки, игрушечки, практически на каждом углу. Ребенка это подкупает. И он сам сказал, что очень хочет говорить на китайском языке.
В Китае родители нашли для Димы первого преподавателя. Уже в детском саду он освоил разговорный язык.
— Наша основная задача была — чтобы он начал говорить. Дети, когда рождаются, сначала учатся говорить, потом читать и писать, — делится Ксения Васецкая. — Решили пойти по такой же схеме. Мы проводили в Китае достаточно продолжительное время. Иногда даже месяц, два, три, и на лето уезжали. И пока он там был, занимался с носителем языка. Это помогло поставить произношение и заговорить.