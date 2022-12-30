«Год был непростым»: как фраза Путина стала мемом до всех событий последних лет

Праздничное обращение президента в России — настолько неотъемлемый атрибут новогодней ночи, что его на всякий случай смотрит даже сам президент. По крайней мере, Владимир Путин на днях сообщил журналистам, что планирует в Новый год в кругу близких смотреть обращение президента. Что именно президент рассчитывает услышать в своем обращении, мы не знаем, но обычно он в своей новогодней речи не только всех поздравляет, но и кратко подводит итоги года. Так кратко, что это даже стало своеобразным мемом — каждый год от президента ждут, что он скажет: «Год был непростым», ведь обычно он именно так и говорит. Или нет? Мы посмотрели все новогодние обращения Владимира Путина и обнаружили, что за всё это время «непростым» год был только один.
Непростые 20 лет
Хотя самой шутке про характеристику года от Владимира Путина лет довольно много, сама фраза «Он был непростым» стала практически мемом в марте 2020-го. Команда КВН «Лото по четвергам в 18:30» на сцене показала видео, где Путин год за годом повторяет эту фразу. Видео завирусилось.
Кавээнщики, конечно, пошутили — про непростой год Путин действительно говорил, но называл так только 2016-й. Тогда его новогоднее обращение начиналось так:
«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед».
Но Путин, по крайней мере, эту фразу действительно говорил. А вот его предшественник свое легендарное «Я устал, я ухожу» вообще не произносил никогда. И по одной из версий, всеобщая уверенность, что именно с этими словами Борис Ельцин покинул пост президента, тоже связана с творчеством кавээнщиков.
Какими еще были годы?
Владимир Путин почти в каждом своем новогоднем обращении не только поздравляет россиян, но и как-то характеризует ушедший год. За период его правления годы были и трудными, и важными, и «в целом успешными». В целом успешным, по мнению Путина, например, был 2001 год, хотя и было много важных событий — «и хороших, и драматичных». 2003 год тоже был в целом успешным, а еще «разным»: были сложности и ошибки, осталось много нерешенных проблем. Лучше всего президент оценил 2005 год.
— Можно смело сказать, что уходящий в историю 2005 год в целом был позитивным для нас практически по всем направлениям и убедительно доказал: мы способны на очень многое, — сказал он в обращении в канун нового, 2006 года.
Высокую оценку от президента заслужил 2021 год — по словам Путина, «этот год мы прошли достойно». А вот первый год пандемии коронавирусной инфекции — 2020-й — он назвал трудным.
— Кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет, — сказал тогда Путин.
Впрочем, непростым первый год пандемии тоже был — так его президент охарактеризовал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2020-го.
— Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей, — сказал тогда президент.
Мы посмотрели все обращения президента за эти годы и собрали его краткое резюме по поводу каждого из них.
В целом новогодние речи российского президента довольно похожи одна на другую — Путин старается вспомнить прошлое, сказать что-нибудь оптимистичное о будущем, упомянуть близких и традицию встречать праздник в семейном кругу и, конечно, поздравить граждан. Уходящий 2022 год, конечно, отличается от прежних, и загадывать, что скажет президент на этот раз, особенно не приходится. Поэтому мы на всякий случай собрали универсальное праздничное обращение Путина — можете посмотреть его уже сейчас, не дожидаясь новогодней ночи.