«Год был непростым»: как фраза Путина стала мемом до всех событий последних лет

Кавээнщики, конечно, пошутили — про непростой год Путин действительно говорил, но называл так только 2016-й. Тогда его новогоднее обращение начиналось так:



«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!



2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед».

