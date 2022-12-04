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Истории

«Я увидел Анюту и отключился»: как семья девушки, погибшей в ДТП с чиновником, борется за справедливость

Александр Дудин потерял в этой аварии всё: любимую женщину, верного друга, спортивную карьеру и здоровье

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ДТП, которое навсегда изменило жизнь 38-летнего Александра Дудина, произошло 12 декабря 2021 года. В четырех километрах от Тюмени лоб в лоб столкнулись Land Cruiser 200 и Volvo XC60. Два тяжеловесных внедорожника превратились в консервные банки. Пассажиры Volvo — 31-летняя Анна Ильиных и хаски по кличке Грей — погибли на месте. Оба водителя попали в больницу с тяжелейшими травмами. За рулем Volvo был бизнесмен из Шадринска Александр Дудин, а «крузаком» управлял Игорь Нисковских — глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Следствие по этой аварии идет уже почти год. Несмотря на то что Land Cruiser сам выехал на встречную полосу, Игорь Нисковских проходит по делу как пострадавший. По версии следствия, трагедия произошла из-за другого водителя, который подрезал его незадолго до столкновения с Volvo. Житель Исетского района Владимир Иващенко хотел пойти на обгон перед автомобилем чиновника. Последний уверяет, что он пытался избежать лобового столкновения и попал в неконтролируемый занос, который и закончился аварией. Родные погибшей Анны Ильиных не верят в это.

Как сегодня живет Александр Дудин, который за несколько секунд потерял всё? Что говорит отец погибшей девушки? И действительно ли чиновника могут признать невиновным? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Всё, что известно об этой аварии, читайте в большом тексте наших коллег из 72.RU.

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