«Я увидел Анюту и отключился»: как семья девушки, погибшей в ДТП с чиновником, борется за справедливость

Следствие по этой аварии идет уже почти год. Несмотря на то что Land Cruiser сам выехал на встречную полосу, Игорь Нисковских проходит по делу как пострадавший. По версии следствия, трагедия произошла из-за другого водителя, который подрезал его незадолго до столкновения с Volvo. Житель Исетского района Владимир Иващенко хотел пойти на обгон перед автомобилем чиновника. Последний уверяет, что он пытался избежать лобового столкновения и попал в неконтролируемый занос, который и закончился аварией. Родные погибшей Анны Ильиных не верят в это.