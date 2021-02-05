ЦРУ рассекретило «материалы о паранормальных экспериментах» в Новосибирске

Мировые СМИ опубликовали материалы ЦРУ об экстрасенсорных экспериментах в Новосибирске
Сразу несколько СМИ по всему миру опубликовали материалы о том, что в Новосибирске в 80-х годах якобы проводились серьезные эксперименты по экстрасенсорике. Все статьи основаны на рассекреченной докладной записке агента ЦРУ
Публикации об этом появились в разных изданиях — от вполне серьезной испанской национальной газеты
Рассекреченные материалы ЦРУ говорят, что американская разведка верила в то, что советские медики продвинулись в экстрасенсорном восприятии в 80-х и могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы. Документ, датированный апрелем
В записке упоминаются имена двух ученых, работавших над психофизическими технологиями. Это Константин Бутейко, который разработал методику в начале 80-х, утверждают в ЦРУ, и Влаиль Казначеев, который описывается как «хорошо известный руководитель» в этой сфере.
Американские шпионы подготовили докладную записку в апреле
Четырехстраничный доклад говорит о данных, полученных в Советском институте клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ), базирующемся в Новосибирске.
Бутейко умер в 2003 году в возрасте 80 лет и был руководителем лаборатории нетрадиционной медицины. Он известен своими исследованиями глубокого дыхания и лечения астмы. Он также занимался исследованием экстрасенсорики.
Метод Бутейко, написано в докладе, в частности заключался в том, что медики пытались достичь физической передачи биоэнергии для того, чтобы помочь пациентам лечить астму, аллергии, хронические бронхиты, пневмонию и болезни сердца.
Добровольцев сажали в середине комнаты, размещая между двумя вогнутыми зеркалами, в то время как ученые пытались издалека «передать психическую энергию» пациенту. Считалось, что зеркала фокусируют психическую энергию.
Казначеев, которого ЦРУ описывает как «имевшего отношение» к ИКЭМ, был известен своими работами как биолог, говорится в докладе, был автором работ, в которых ученые пытались физически передавать друг другу образы геометрических фигур (таких как квадраты или круги).
В докладе сказано, что Казначеев никогда не говорил о том, проявили ли в итоге советские военные интерес к этим исследованиям.
То, что в СССР были увлечены экстрасенсорными технологиями, было хорошо известно на протяжении десятилетий. Еще в начале 60-х Николай Хохлов, бывший агент КГБ, бежал на Запад —
В материале газеты La Vanguardia уточняется, что в новосибирских экспериментах по передаче психической энергии в 1987–88 годах принимали участие порядка 3000 человек. Интересно, что издание решило проиллюстрировать материал кадром из американского фильма The Men Who Stare at Goats («Мужчины, которые пялятся на коз», в русском прокате — «Безумный спецназ») об экстрасенсорных экспериментах, которые проходили в американской армии. Продюсером и исполнителем главной роли фильма стал Джордж Клуни.
Влаиль Казначеев — действительно известный ученый.