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ЦРУ рассекретило «материалы о паранормальных экспериментах» в Новосибирске

Американская разведка верила, что медики могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы

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Материалы появились в изданиях по всему миру&nbsp;

Материалы появились в изданиях по всему миру 

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Мировые СМИ опубликовали материалы ЦРУ об экстрасенсорных экспериментах в Новосибирске

Сразу несколько СМИ по всему миру опубликовали материалы о том, что в Новосибирске в 80-х годах якобы проводились серьезные эксперименты по экстрасенсорике. Все статьи основаны на рассекреченной докладной записке агента ЦРУ 1991 года.

Публикации об этом появились в разных изданиях — от вполне серьезной испанской национальной газеты La Vanguardia и британского массового издания Daily Mail до итальянской Tom`s Hardware (издание об игровой индустрии и развлечениях) и американского Coomikbook. Приводим немного сокращенный перевод самой подробной публикации в Daily Mail.

Рассекреченные материалы ЦРУ говорят, что американская разведка верила в то, что советские медики продвинулись в экстрасенсорном восприятии в 80-х и могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы. Документ, датированный апрелем 1991 года и говорящий о советских экстрасенсорных практиках, был рассекречен еще в ноябре прошлого года, но опубликован лишь в понедельник. Судя по этой докладной записке, в ЦРУ верили, что советские ученые достигли неких успехов в экстрасенсорике. В документе рассказывается о нескольких экспериментах, которые проходили в Сибири во второй половине 80-х.

В записке упоминаются имена двух ученых, работавших над психофизическими технологиями. Это Константин Бутейко, который разработал методику в начале 80-х, утверждают в ЦРУ, и Влаиль Казначеев, который описывается как «хорошо известный руководитель» в этой сфере.

Американские шпионы подготовили докладную записку в апреле 1991 года, в которой говорится, что русские достигли значительного прогресса в понимании экстрасенсорики — приема информации с помощью непризнанных органов и способов восприятия.

Константин Бутейко и Влаиль Казначеев&nbsp;

Константин Бутейко и Влаиль Казначеев 

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Четырехстраничный доклад говорит о данных, полученных в Советском институте клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ), базирующемся в Новосибирске.

Бутейко умер в 2003 году в возрасте 80 лет и был руководителем лаборатории нетрадиционной медицины. Он известен своими исследованиями глубокого дыхания и лечения астмы. Он также занимался исследованием экстрасенсорики.

Метод Бутейко, написано в докладе, в частности заключался в том, что медики пытались достичь физической передачи биоэнергии для того, чтобы помочь пациентам лечить астму, аллергии, хронические бронхиты, пневмонию и болезни сердца.

Добровольцев сажали в середине комнаты, размещая между двумя вогнутыми зеркалами, в то время как ученые пытались издалека «передать психическую энергию» пациенту. Считалось, что зеркала фокусируют психическую энергию.

Казначеев, которого ЦРУ описывает как «имевшего отношение» к ИКЭМ, был известен своими работами как биолог, говорится в докладе, был автором работ, в которых ученые пытались физически передавать друг другу образы геометрических фигур (таких как квадраты или круги).

Первая страница рассекреченного доклада американского шпиона

Первая страница рассекреченного доклада американского шпиона

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В докладе сказано, что Казначеев никогда не говорил о том, проявили ли в итоге советские военные интерес к этим исследованиям.

То, что в СССР были увлечены экстрасенсорными технологиями, было хорошо известно на протяжении десятилетий. Еще в начале 60-х Николай Хохлов, бывший агент КГБ, бежал на Запад — в 1954 году он много говорил об этих экспериментах. В сентябре 1966 года Николай Хохлов говорил на конференции о том, что в Советском Союзе возник «определенный интерес к парапсихологии».

В материале газеты La Vanguardia уточняется, что в новосибирских экспериментах по передаче психической энергии в 1987–88 годах принимали участие порядка 3000 человек. Интересно, что издание решило проиллюстрировать материал кадром из американского фильма The Men Who Stare at Goats («Мужчины, которые пялятся на коз», в русском прокате — «Безумный спецназ») об экстрасенсорных экспериментах, которые проходили в американской армии. Продюсером и исполнителем главной роли фильма стал Джордж Клуни.

Влаиль Казначеев — действительно известный ученый. В 2009 году НГС писал о его выступлении на форуме «Интерра».

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