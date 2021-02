ЦРУ рассекретило «материалы о паранормальных экспериментах» в Новосибирске

В докладе сказано, что Казначеев никогда не говорил о том, проявили ли в итоге советские военные интерес к этим исследованиям.

То, что в СССР были увлечены экстрасенсорными технологиями, было хорошо известно на протяжении десятилетий. Еще в начале 60-х Николай Хохлов, бывший агент КГБ, бежал на Запад — в 1954 году он много говорил об этих экспериментах. В сентябре 1966 года Николай Хохлов говорил на конференции о том, что в Советском Союзе возник «определенный интерес к парапсихологии».



В материале газеты La Vanguardia уточняется, что в новосибирских экспериментах по передаче психической энергии в 1987–88 годах принимали участие порядка 3000 человек. Интересно, что издание решило проиллюстрировать материал кадром из американского фильма The Men Who Stare at Goats («Мужчины, которые пялятся на коз», в русском прокате — «Безумный спецназ») об экстрасенсорных экспериментах, которые проходили в американской армии. Продюсером и исполнителем главной роли фильма стал Джордж Клуни.