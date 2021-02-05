ЦРУ рассекретило «материалы о паранормальных экспериментах» в Новосибирске

Рассекреченные материалы ЦРУ говорят, что американская разведка верила в то, что советские медики продвинулись в экстрасенсорном восприятии в 80-х и могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы. Документ, датированный апрелем 1991 года и говорящий о советских экстрасенсорных практиках, был рассекречен еще в ноябре прошлого года, но опубликован лишь в понедельник. Судя по этой докладной записке, в ЦРУ верили, что советские ученые достигли неких успехов в экстрасенсорике. В документе рассказывается о нескольких экспериментах, которые проходили в Сибири во второй половине 80-х.

В записке упоминаются имена двух ученых, работавших над психофизическими технологиями. Это Константин Бутейко, который разработал методику в начале 80-х, утверждают в ЦРУ, и Влаиль Казначеев, который описывается как «хорошо известный руководитель» в этой сфере.