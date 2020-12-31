Новый год на НГС. Мы запускаем ночную онлайн-трансляцию. И нам нужна ваша помощь!

НГС запускает онлайн-трансляцию Нового года в Новосибирске
С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Этой ночью — с 31 декабря на 1 января — мы отметим праздник вместе с вами. Ровно в 19:00 на НГС запустится онлайн-трансляция, в которой мы будем рассказывать о том, что происходит прямо сейчас на улицах Новосибирска. С вами на связи будет наш корреспондент Алёна Богинская.
Расскажите нам, как вы проводите этот день и вечер! Куда отправитесь ночью? Какой стол накрыли? Как будете праздновать — большой компанией или в одиночку за монитором компьютера? Присылайте нам фото, самые интересные мы опубликуем в нашем онлайн-репортаже. Давайте покажем всей стране, как празднует Новосибирск!
Присылайте фотографии в директ нашего инстаграма @ngs_news (вот ссылка).