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Дороги и транспорт «Едешь как по стиральной доске»: коммунальщики отчитались о ремонте дороги после прорыва трубы — местные недовольны

«Едешь как по стиральной доске»: коммунальщики отчитались о ремонте дороги после прорыва трубы — местные недовольны

Коммунальная авария произошла в начале октября

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3 комментария

Из-за прорыва трубы на дороге образовалась яма

Горводоконал сообщил, что отремонтировал дорогу после прорыва трубопровода в частном секторе в Кировском районе. Однако местные жители оказались недовольны качеством нового асфальта.

— Остались вопросы относительно того, как они асфальтное покрытие вернули на место, потому что у нас была качественная дорога, а сейчас как будто по стиральной доске едешь. Фото, к сожалению, не передают качество асфальта, ямы ощущаешь, когда едешь по дороге, — сообщил местный житель Виктор.

Коммунальная авария произошла 8 октября недалеко от перекрестка улиц Пограничной и 2-й Прокопьевской. Из-за прорыва на водопроводной трубе произошло подмытые грунта под дорогой, как следствие, в асфальте образовалась огромная яма.

В пресс-службе Горводоконала корреспонденту НГС сообщили, что 12 октября рабочие устранили протечку. А также восстановили асфальтовое покрытие.

По словам Виктора, рабочие, хотя и сделали дорогу, тротуар восстанавливать не стали.

— На фото видно, как они раздолбили бетонную дорожку для пешеходов, асфальт на дороге положили, а тротуар так и не сделали. Теперь у нас здесь будет постоянно лужа, — отметил мужчина.

Ранее мэрия Новосибирска после публикации НГС решила отремонтировать пешеходный переход на улице Сибиряков-Гвардейцев и залатать ямы. Однако жители остались недовольны проведенной работой. По словам местной жительницы, рабочие просто засыпали ямы мелким гравием, который уже разнесло по дороге.

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Ремонт дороги Коммунальная авария Новосибирск
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Комментарии
3
Гость
29 минут
Все недовольные должны быть учтены как несущие деструктивную информацию
Гость
24 минуты
Возле Синара закопали яму, так там сейчас провалы сантиметров по 30 уже месяца два и никто не волнуется, только знаки поставили, чтоб машины не влетели. А то, что ходить неудобно, так это никого и не парит, кроме пешиков.
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