«Едешь как по стиральной доске»: коммунальщики отчитались о ремонте дороги после прорыва трубы — местные недовольны

Из-за прорыва трубы на дороге образовалась яма Источник: читатель НГС Виктор











Горводоконал сообщил, что отремонтировал дорогу после прорыва трубопровода в частном секторе в Кировском районе. Однако местные жители оказались недовольны качеством нового асфальта.

— Остались вопросы относительно того, как они асфальтное покрытие вернули на место, потому что у нас была качественная дорога, а сейчас как будто по стиральной доске едешь. Фото, к сожалению, не передают качество асфальта, ямы ощущаешь, когда едешь по дороге, — сообщил местный житель Виктор.

Коммунальная авария произошла 8 октября недалеко от перекрестка улиц Пограничной и 2-й Прокопьевской. Из-за прорыва на водопроводной трубе произошло подмытые грунта под дорогой, как следствие, в асфальте образовалась огромная яма.

В пресс-службе Горводоконала корреспонденту НГС сообщили, что 12 октября рабочие устранили протечку. А также восстановили асфальтовое покрытие.

По словам Виктора, рабочие, хотя и сделали дорогу, тротуар восстанавливать не стали.

— На фото видно, как они раздолбили бетонную дорожку для пешеходов, асфальт на дороге положили, а тротуар так и не сделали. Теперь у нас здесь будет постоянно лужа, — отметил мужчина.