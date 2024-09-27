Переход у «Совсибири» отремонтировали после публикации НГС — смотрим чем недовольны новосибирцы

Часть гравия уже разнесло по дороге Источник: читательница NGS.RU Анна











Мэрия Новосибирска после публикации НГС решила отремонтировать пешеходный переход на улице Сибиряков-Гвардейцев и залатать ямы. Ранее местная жительница пожаловалась на ужасное состояние «зебры».

— В границах пешеходного перехода по улицы Сибиряков-Гвардейцев силами МКУ ДЭУ № 4 в рамках текущего содержания проведены работы по восстановлению дорожного покрытия, — говорится в ответе на запрос.

Однако жители остались недовольны проведенной работой. В редакцию НГС прислали свежие кадры с пешеходного перехода у остановки «Советская Сибирь». Как отметила сибирячка Анна, рабочие просто засыпали ямы мелким гравием, который уже разнесло по дороге.

— На переходе ямы засыпали только на трамвайных путях. Сколько продержится такой ремонт, сложно сказать. На переходе у тротуара так ничего и не сделали. А был ли вообще ремонт? — отметила Анна.