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Дороги и транспорт Переход у «Совсибири» отремонтировали после публикации НГС — смотрим чем недовольны новосибирцы

Переход у «Совсибири» отремонтировали после публикации НГС — смотрим чем недовольны новосибирцы

Ямы засыпали мелким гравием

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9 комментариев

Часть гравия уже разнесло по дороге

Мэрия Новосибирска после публикации НГС решила отремонтировать пешеходный переход на улице Сибиряков-Гвардейцев и залатать ямы. Ранее местная жительница пожаловалась на ужасное состояние «зебры».

— В границах пешеходного перехода по улицы Сибиряков-Гвардейцев силами МКУ ДЭУ № 4 в рамках текущего содержания проведены работы по восстановлению дорожного покрытия, — говорится в ответе на запрос.

Однако жители остались недовольны проведенной работой. В редакцию НГС прислали свежие кадры с пешеходного перехода у остановки «Советская Сибирь». Как отметила сибирячка Анна, рабочие просто засыпали ямы мелким гравием, который уже разнесло по дороге.

— На переходе ямы засыпали только на трамвайных путях. Сколько продержится такой ремонт, сложно сказать. На переходе у тротуара так ничего и не сделали. А был ли вообще ремонт? — отметила Анна.

Ранее в Новосибирске на ремонт закрыли пешеходный мост через дамбу Димитровского моста. По контракту ремонт должны закончить до декабря 2025, но подрядчик обещает всё закончить в ноябре этого года.

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Комментарии
9
styil
1 час
как бы все удивились, узнав миллионные цены на этот "ремонт".... странное дело: и комитет по борьбе с коррупцией есть, и контрольно-счётная палата работает, и прокуратура служит, а денежки текут рекой....
Гость
1 час
ну так деньги дорожникам повысили рабооотают может и пробки на сибиряках и петухах исчезнут как деньги из бюджета за такой ремонт
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