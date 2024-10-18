«Надо сперва улучшить сервис»: новосибирцы объяснили, почему не надо повышать цену на проезд

Новосибирцы считают, что в работе общественного транспорта есть много проблем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы обсуждают публикацию НГС о возможном повышении цены на проезд в общественном транспорте. По словам некоторых автобусных перевозчиков, действующий тариф не позволяет быстро обновлять подвижной состав. Чтобы частники могли себе это позволить, цена проезда должна вырасти до 65-100 рублей, но пассажиры не осилят такую сумму, поэтому и повышение будет не таким значительным, например, на 5 рублей. Мы собрали комментарии читателей с их мнениями по этой ситуации.

— Ну, наверное, надо сперва улучшить сервис, а потом делать цены, а не наоборот, — считает комментатор с ником Алле гараж.

— Вот когда транспорт будет нормально работать — тогда может и можно. Днём автобусов не дождёшься, по 20-15 минут иной раз ждёшь, — пишет Гость.

— Такой вопрос. Все маршрутки только с наличным расчётом и переводом на карту работают? Какой за ними контроль? — Задается вопросом комментатор.

— Многие ездят с пересадками. Так получается, если проезд подорожает на 5 рублей, то трудящемуся человеку в день придется платить на 20 рублей больше, — подсчитал другой читатель.

— Городской общественный транспорт — не средство получение прибыли, а обеспечение жителей. Только все забыли про это, — считает сибиряк.

— Если нет прибыли — есть убыток. Хочешь работать себе в убыток? Никто не хочет, — ответил ему другой пользователь.

— Храню свои накопления в жетонах метро. Всегда растут в цене, ни разу не упали. Спрос постоянен и растёт, ликвидность высокая (на входе у любой станции метро при цене на рубль дешевле, чем у официального монополиста), — шутит (или нет), другой пользователь.

— Езжу на личном самокате — у меня проезд почти бесплатный, но только полгода, — пишет комментатор.

— Покупай лыжи. Судя по пробкам и качеству уборки дорог и тротуаров в Новосибирске, лыжи будут лучшим решением транспортных проблем зимой, — ответил ему Гость.