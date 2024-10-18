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Дороги и транспорт «Надо сперва улучшить сервис»: новосибирцы объяснили, почему не надо повышать цену на проезд

«Надо сперва улучшить сервис»: новосибирцы объяснили, почему не надо повышать цену на проезд

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42 комментария

Новосибирцы считают, что в работе общественного транспорта есть много проблем

Новосибирцы обсуждают публикацию НГС о возможном повышении цены на проезд в общественном транспорте. По словам некоторых автобусных перевозчиков, действующий тариф не позволяет быстро обновлять подвижной состав. Чтобы частники могли себе это позволить, цена проезда должна вырасти до 65-100 рублей, но пассажиры не осилят такую сумму, поэтому и повышение будет не таким значительным, например, на 5 рублей. Мы собрали комментарии читателей с их мнениями по этой ситуации.

— Ну, наверное, надо сперва улучшить сервис, а потом делать цены, а не наоборот, — считает комментатор с ником Алле гараж.

— Вот когда транспорт будет нормально работать — тогда может и можно. Днём автобусов не дождёшься, по 20-15 минут иной раз ждёшь, — пишет Гость.

— Такой вопрос. Все маршрутки только с наличным расчётом и переводом на карту работают? Какой за ними контроль? — Задается вопросом комментатор.

— Многие ездят с пересадками. Так получается, если проезд подорожает на 5 рублей, то трудящемуся человеку в день придется платить на 20 рублей больше, — подсчитал другой читатель.

— Городской общественный транспорт — не средство получение прибыли, а обеспечение жителей. Только все забыли про это, — считает сибиряк.

— Если нет прибыли — есть убыток. Хочешь работать себе в убыток? Никто не хочет, — ответил ему другой пользователь.

— Храню свои накопления в жетонах метро. Всегда растут в цене, ни разу не упали. Спрос постоянен и растёт, ликвидность высокая (на входе у любой станции метро при цене на рубль дешевле, чем у официального монополиста), — шутит (или нет), другой пользователь.

— Езжу на личном самокате — у меня проезд почти бесплатный, но только полгода, — пишет комментатор.

— Покупай лыжи. Судя по пробкам и качеству уборки дорог и тротуаров в Новосибирске, лыжи будут лучшим решением транспортных проблем зимой, — ответил ему Гость.

Другая новосибирская проблема, связанная с транспортом и дорогами — ремонты Димитровского и Октябрьского мостов, недостроенный четвертый и Бугринский, оставшийся без развязок. Почему в Новосибирске возникли такие сложности для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, НГС разбирался с экспертами.

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Комментарии
44
Гость
1 час
Цены на проезд - повысить! Коммуналку, ЖКХ - повысить! Акцизы на алкоголь - повысить! Авиационные сборы, взвалив ремонт аэропортов практически на авиакомпании - повысить! Со всем миром разругаться и ввозить все по "параллельному импорту", увеличивая как себестоимость, так и стоимость цепочки платежей! Утильсбор на изделия автоваза - повысить! "Льготной ипотекой" (такая льготная, что некоторые обездоленные по 3 - 4 брали) раскачать цены на недвижимость до небес! Зарплаты работникам - повысить! Налоги, НДС с нового года - повысить! А потом. А чой-та у нас инхфляция как-то прет! Давайте таперича с другой стороны задушим это банковской ставкой и дорогими кредитами. Чет-просчитался, но где? ( Величайший демиург, эпохальный мастодонт всех вселенных, эпох и галактик васильич...)...
Гость
1 час
Объявить конкурс на все маршруты. Условия, новые автобусы, удобные и современные, со всеми удобствами. Автобусы ходят с 05:00 до 01:00. Интервал 10 минут. Готов платить хоть по сто рублей за проезд, если так будет. И при таких условиях можно очень хорошо зарабатывать перевозчику. Хватит и на достойную оплату водителю и на содержание автобуса и на крузак раз в месяц владельцу.
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