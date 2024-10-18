«Город деградирует и распадается»: почему все три моста Новосибирска застряли в ремонте, а четвертый завис в стройке

Коллапс на Димитровском мосту из-за закрытия сразу двух полос в будний день вызвал настоящую бурю негодования в городе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ни один из автомобильных мостов уже долгое время не пропадает из негативной повестки. Постоянные проблемы на Октябрьском мосту, регулярный перенос сроков сдачи четвертого моста, ремонт полосы на Димитровском мосту, закончившийся, по сути, странным временным решением, и еще до кучи разрушающийся асфальт Бугринского моста. Журналистка НГС поговорила с экспертами, почему Новосибирск остался без нормально функционирующих мостов и кто за это может дорого заплатить — помимо автомобилистов, конечно.

Неудачные ремонты

Эксперты выделяют два уровня проблем с мостами Новосибирска — по тому, кто именно за какой отвечает. Первый — городской. Мэрия Новосибирска должна заниматься ремонтом действующих мостов. Это сейчас делает МКУ «Гормост».

Октябрьский мост начали ремонтировать еще в 2022 году. И стройка за это время пережила сразу несколько скандалов, а жалобы от водителей продолжают сыпаться, как из рога изобилия. В итоге проект завершают сразу несколько компаний. Как сообщали в мэрии, ООО «СпецТрансСтрой», которое начинало ремонт, со своей работой не справилось. Начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев объявил о расторжении контракта в начале сентября.

Октябрьский мост кроме «СпецТрансСтроя» ремонтировали ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Кто же именно будет доделывать проект — в мэрии не назвали. Строительную готовность моста сейчас оценивают на 70%.

По данным сервиса RusProfile, компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. Генеральный директор организации — Сергей Арапов, конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец прошлого года выручка составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей.

Ремонтировать Димитровский мост Иосиф Кодалаев начал еще в должности директора МКУ «Гормост». В апреле этого года в сторону правого берега перекрыли полосу, при этом сузив другие. Хоть строители и смогли оставить движение по трем полосам, но пробки и недовольство водителей это всё равно вызвало.

Всё лето полоса была перекрыта. Горожане видели, что залит бетон, но активные работы компанией «Дороги Сибири» не ведутся. В итоге выяснилось, что мэрия недовольна качеством покрытия. В бетоне нашли трещины, сказали переделать. Всё закончилось тем, что в начале октября контракт был расторгнут — на седьмом месяце с начала работ. За последние шесть лет снег в Новосибирске выпадал не позднее 23 октября. Город оказался под угрозой уйти в зиму с перекрытой полосой на Димитровском мосту и обострением и без того постоянных утренних пробок.

Работы на Димитровском мосту вела компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

Рабочие управились с укладкой временного асфальта за сутки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ситуация серьезно повысила ставки для вице-мэра Олега Клемешова. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале 9 октября опубликовал пост про Октябрьский и Димитровский мосты. Он сказал, что поставил задачу возобновить шестиполосное движение к концу этого года.

— Дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. Это персональная ответственность моего первого заместителя. Еще один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле, — написал в телеграм-канале мэр Новосибирска.

По информации источника НГС, из-за проблем с мостами «кресло Олега Клемешова» оказалось под угрозой. Якобы в случае, если проблемы не удастся быстро решить, чиновник может потерять свой пост.

И 16 октября, в середине рабочей недели, Димитровский мост в сторону правого берега почти полностью перекрыли, закрыв уже две полосы. За сутки рабочие ООО «Автодорремонт Техно» закатали асфальтом проблемный участок, по сути, поверив на слово мэрии, так как контракт к тому времени находился только в процессе заключения. Экстренные меры обошлись примерно в 20 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Автодорремонт Техно» образовано в 2006 году. Директор и учредитель компании — Илья Никитин. На конец 2023 года выручка организации составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 109 миллионов рублей. Компания «сидит» на господрядах, за всё время она заключила 47 контрактов на 1,2 миллиарда рублей. Например, организация ремонтировала участок Чуйского тракта за 246,2 миллиона рублей.

Скорость решения проблемы впечатлила весь город. Блоки и ограждения убрали, можно ехать так же, как и до ремонта. Но под новым асфальтом проблема осталась на месте.

Руководитель МКУ «Гормост» Сергей Эпов признал, что это лишь временный вариант. Покрытие доживет только до весны. В апреле полосу опять перекроют, всё снимут и начнут вырезать уложенный с трещинами бетон.

Проблемы со стройками

Сроки сдачи четвертого моста сдвигаются регулярно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Второй уровень проблемы с мостами — региональный. Скандал со стройкой четвертого моста то утихает, то разгорается вновь. Не могут договориться между собой Министерство транспорта Новосибирской области и концессионер ГК «ВИС». В проект вносились изменения, и они стали камнем преткновения для оплаты стройки. Вмешалась и ФАС, недовольная срывами сроков сдачи объекта.

Концессионер планировал ввести в эксплуатацию четвертый мост в Новосибирске в четвертом квартале 2024 года. В июле губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, где срок сдачи продлили до конца 2025 года.

АО «Группа компаний „ВИС“» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны общей ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. По результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

Стоит отметить, что проект не стоит на месте полностью. Стройка идет, как и организация развязок. Группа «ВИС» завершила строительство одного из съездов четвертого моста на площади Энергетиков. Компания запустила по нему движение 20 сентября.

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), уверен, что в случае с четвертым мостом сыграло злую шутку стечение сразу нескольких обстоятельств.

— Во-первых, случился 2022 год. Во-вторых, они внесли изменения в проект и почему-то не согласовали всё как положено с заказчиком. Может быть, тоже привыкли, что по старой схеме и так сойдет, может, другие какие причины были. Но сейчас мы видим внешне конфронтацию областного правительства и ВИС, при этом расторжения концессии нет. Эксперты очень осторожно дают прогнозы, когда запустят этот бедный мост.

Осенью 2024года активизировались и обсуждения судьбы Бугринского моста. Его покрытие оставляет желать лучшего. Группа «ВИС» будет проводить работы, потому что это оговорено концессией на строительство четвертого моста. В соглашении между компанией и Министерством транспорта региона указано, что после окончания строительства концессионер должен восстановить покрытие на дорогах, которые использовали для доставки стройматериалов на площадку, то есть как раз Бугринский мост.

Сейчас идет обсуждение и проекта Южного транзита. Без качественных развязок, как признают эксперты, Бугринский мост не выполняет в полной мере свои функции для города.

«Не пойми кто вышел, и потом начинается»

Димитровский мост — одна из важнейших дорожных артерий города. Даже малейшее ДТП сразу же провоцирует серьезную проблему Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вячеслав Ашурков предполагает, что ситуация с ремонтом мостов в этом году связана с изменившимся подходом к приемке работ:

— Хотелось бы верить, что всё это связано с тем, что сейчас заказчик ужесточил контроль. Иосиф Кодалаев решил не действовать по старым схемам — сделал как мог подрядчик и на этом ему спасибо. То есть раньше акцент был на том, что нужно освоить деньги, а качество работ — уже второй вопрос.

Специалист отметил, что сейчас схема выглядит по-другому и ее можно охарактеризовать фразой: «Мы не боимся не осваивать деньги, готовы разрывать контракты, нужна качественная работа».

В таком поведении эксперты видят своеобразный карт-бланш, выданный мэром своим двум подчиненным. Источник НГС сообщил, что помимо начальника департамента транспорта Иосифа Кодалаева подобные более широкие полномочия могла получить начальник департамента культуры Ксения Антонова. Но пока что по ключевым проектам этого не видно.

— У нас проблемы именно с подбором исполнителей. Обычное оправдание, которое звучит — подрядчиков хороших не найти, на конкурсы заявляется кто попало, выигрывает, а дальше мы каждый раз попадаем в эту историю. Я всё же думаю, что вопрос должен быть не только к выигравшему подрядчику, но и к техническому заданию, и именно к управленческим решениям, потому что в других регионах такую ситуацию не наблюдаю, — отметил Алексей Мазур, политолог.

Он подчеркнул, что контрольно-счетная палата не раз указывала, что, например, при ремонте дорог есть системные проблемы со стороны чиновников по контролю, претензионной работе и приемке работ.

В том, что ремонты мостов так долго стояли без движения и отравляли жизнь водителям, дорожные эксперты видят недоработку в законодательстве. Закон по закупкам ограничивает заказчика. Претендовать на выполнение работ может компания, которая проходит по формальным критериям и готова выполнить всё за меньшую сумму. Сохраняется конкуренция, но в итоге контракт может получить не самый лучший, оснащенный и имеющий опыт исполнитель.

Сообщения о том, что ремонтировать будут еще и Бугринский мост, сейчас у водителей вызывают только нервный тик Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области уверен, что причина того, что с ремонтами мостов возникли такие проблемы, — системное неисполнение подрядчиками условий контракта:

— Здесь появляется такая общая системная проблема, и она характерна не только для Новосибирска и области. Заказчики оказываются в качестве определенных заложников. Разрыв контракта с недобросовестным подрядчиком и перезаключение на нового исполнителя — процесс технически и юридически крайне сложный.

Объект придется оформлять как незавершенный, и подвести черту в этой истории нужно правильно, потому что подрядчик всё равно будет высуживать деньги за тот объём, который он фактически выполнил. Будет очень наивно думать и надеяться, что компания не попробует это сделать. А новый подрядчик заходит на объект, где уже что-то сделали до него и явно некачественно, раз договор расторгли — это тоже всё нужно учесть и прописать.

Эксперт видит выход из ситуации в изменении законодательства и более тщательной проработке документов заказчиком. Крайне важно в таких ситуациях оперативное реагирование и контроль. В документах должны быть четко прописаны все работы с подготовительного этапа со сроками, а по закону заказчику дана возможность быстро отреагировать на нарушения и по упрощенной схеме расторгнуть договор.

— Но, к большому сожалению, очереди из подрядчиков нет. Дефицит огромный, особенно в мостостроении. На мой взгляд, это вполне прогнозируемая и предсказуемая вещь, потому что у нас долгое время системно не велась работа по ремонту и строительству искусственных сооружений. Соответственно, мощности, ресурсы, силы подрядчиков, которые были, мы во многом утратили, а новые просто по щелчку пальцев и просто банальной строчкой в бюджете не появятся, — подчеркнул Александр Стефанов.

«Мы должны переболеть в этом году»

Эксперты сходятся во мнении, что Новосибирску нужна внятная, продуманная стратегия по организации и развитию улично-дорожной сети Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), уверен, что в следующем году вопрос с Димитровским мостом может встать совсем по-другому. Эксперт отметил, что объекту нужен не поддерживающий ремонт, который пытались сделать в этом году, а капитальный, так как вызывает опасение состояние арматур.

— Ничего не даст то, что планировали. Мы просто будем как в бездонную бочку ссыпать дорожные материалы. Но мы опять возвращаемся к вопросу, кто будет делать основание. Это уже не дорожные строители, это мостостроители должны быть, — подчеркнул эксперт. — Я полагаю, что мы должны переболеть в этом году, а в следующем получить действительно качественно выполненные объекты. Сейчас идет такой переломный момент. Если мы опять пойдем на попятную и будем согласовывать всё, что делает подрядчик, то ничего хорошего не будет, а Кодалаев просто повторит судьбу Васильева. Уверен, что ему это не нужно, поэтому и осторожен.

Эксперты сходятся во мнении, что Новосибирску нужна внятная, продуманная стратегия по организации и развитию улично-дорожной сети. Сегодня любая небольшая проблема с более-менее крупной городской артерией приводит к коллапсу. Мы уже увидели, как перекрытие двух полос на Димитровском мосту создало настоящий ад на дорогах.

Отсутствие понятного и логичного плана и, соответственно, контроля за его исполнением приводит и к тому, что новые построенные мосты либо не решают в полной мере необходимые городу задачи, либо увязают в обвинениях, что проект стройки был недоработан, пришлось всё менять с колес. О недоработках в проектах и планах что при строительстве Бугринского моста, что при возведении Центрального моста (так называют строящийся четвертый мост) эксперты говорили больше десяти лет. Но в итоге город получил то, что получил.

Политолог Алексей Мазур объяснил, что в такой мегаполис, как Новосибирск, люди едут и живут в нём ради того, чтобы быстро решать свои проблемы, поэтому сложившаяся ситуация и вызывает такой гнев у горожан. Они ждут от города, что смогут найти какую угодно работу, купить быстро всё необходимое, и всё это в рамках часовой доступности. А в итоге стоят в пробках по 2–3 часа. Эксперт подчеркнул, что урбанизация активно идет во всём мире, а вот в Новосибирске процесс пошел в обратную сторону.

— Новосибирск разваливается на несколько не связанных друг с другом частей. С точки зрения экономики, идет деградация города. Люди не могут попасть на работу, грузовики едут по 2–3 часа, большие проблемы с городской средой. Уже появилась такая концепция: строим ЖК — и чтобы у нас всё свое было вблизи, — отметил Алексей Мазур.

Александр Стефанов подчеркивает, что улично-дорожная сеть недоразвита в Новосибирске критически.

— У нас банально не хватает дорог для того, чтобы обеспечить сообщение между районами, отдельными жилмассивами. Транспортных коммуникаций критически мало. У нас много дорог не имеют дублеров и альтернатив. И именно с этим связано большинство транспортных проблем.