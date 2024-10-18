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Дороги и транспорт «Всё лето зря стояли в пробках»: новосибирцы негодуют из-за временного ремонта Димитровского моста

«Всё лето зря стояли в пробках»: новосибирцы негодуют из-за временного ремонта Димитровского моста

17 октября движение восстановилось, но ремонт продолжат делать в следующем году

787
6 комментариев

Теперь по мосту можно проехать гораздо свободнее

Читатели НГС активно комментируют ситуацию с ремонтом Димитровского моста, которая сложилась 16 октября. Жителей Новосибирска возмутили сильные пробки и временный некачественный ремонт моста, который в итоге завершили, но обещают переделать в следующем году.

— Может пора изменить условия конкурса? Брать не у кого подешевле, а у кого репутация и кто точно всё сделает качественно и в срок. Возникают сомнения в чистоте сделок. Столько подрядчиков поменяли, потратили кучу денег налогоплательщиков, а воз и ныне там, — написал другой читатель.

— В следующем году асфальт уберут вместе с некачественным бетоном… То есть всё это лето мы зря стояли в пробках, это всё равно весной опять сломают и перекроют снова на целое лето… — возмущается пользователь Стас.

— Следующее лето всё сначала вместе с вечно стоящим мостом? И опять к октябрю залатают? — вопрошает сибирячка Юлия.

— Открыть-то открыли, но сейчас ехала — ужас, как по стиральной доске, — возмущена качеством ремонта читательница Лина.

— «Делали быстрый ремонт» — то есть через неделю полоса перекрыта хоть и не будет, но по ней уже будет невозможно ездить, а к весне там будет уже портал в преисподнюю, — опасается пользовательница Ирина.

Но есть и небольшое количество горожан, которые посчитали такое решение лучшим в сложившейся ситуации с ремонтом.

— А можно просто прекратить ныть и включить мозг и подумать о том, что если сейчас не положить асфальт на мосту, то зимой вообще всё встанет. Не делают — плохо, делают — плохо… — написал один из читателей НГС.

— Зато полюбовались красотой, — нашла плюс во вчерашней пробке читательница Екатерина, которая насладилась видом рассвета у Оби.

Ранее 16 октября на Димитровском мосту перекрыли еще одну полосу для ремонта, что привело к огромному транспортному коллапсу. Но уже 17 октября все шесть полос открыли, и движение восстановилось.

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Димитровский мост Ремонт Дороги Пробки Новосибирск
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Комментарии
6
Гость
9 минут
Живу в Новосибирске седьмой десяток лет. Такого безобразия в городе и области с мостами наблюдаю впервые. На Октябрьском убирали трамвайные рельсы, перекрывали, если не ошибаюсь, на месяц-два. Были ремонты, но тоже перекрывали на месяц с небольшим. Расширяли мост через Иню (разъезд Иня), сделали быстро и не заметно. Таких разрытий и перекрытия улиц тоже не припомню. Автогенная в районе сада Мичуринцев, перекрыта с июня, выкопали яму, перекрыли блоками. Что там можно ремонтировать полгода в этой яме??? Если какие дороги и мосты ремонтировали или расширяли, то организовывали альтернативные маршруты и не делали это тотально. Такого безобразия с мостами и дорогами не было никогда. Кроме как вредительство, я не могу назвать текущую ситуацию.
Гость
16 минут
Сначала будет просторен Узкий Мир на всей планете ,а потом можно строить дороги
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