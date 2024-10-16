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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста «Уберем знаки, уберем блоки»: на Димитровском мосту пообещали открыть движение по всем полосам

«Уберем знаки, уберем блоки»: на Димитровском мосту пообещали открыть движение по всем полосам

О сроке сообщил руководитель «Гормоста»

2 079
44 комментария

Асфальт закатают временно, чтобы в следующем году сделать всё правильно

В Новосибирске на Димитровском мосту на некачественный бетон средней полосы укладывают асфальт, чтобы открыть движение по всем полосам. Руководитель МКУ «Гормост» Сергей Эпов приехал сегодня, 16 октября, на место работ. Он напомнил, что договор с «Дорогами Сибири» расторгнут в конце сентября.

— Сейчас проводится работа по обеспечению проезда до момента начала производства работ по ремонту Димитровского моста, по их возобновлению в следующем году, — подчеркнул Сергей Эпов. — Сейчас устраивается асфальтобетонное покрытие на тот слой бетона, который был устроен прежней подрядной организацией. Который не качественный, который мы не принимаем.

Подрядчик должен уложить асфальт, а потом в следующем году снимет его и бетон под ним. Работы должны завершить на этой неделе и открыть все полосы моста для проезда. Конкретной даты снятия ограничений пока не называют.

— Закатаем покрытие. Уберем знаки, уберем блоки, и автомобилисты смогут поехать до следующего строительного сезона без ограничений, как было до производства работ, — добавил руководитель «Гормоста». — Это временное решение для того, чтобы обеспечить проезд.

Он отметил, что работы не стали переносить на выходные из-за погоды.

— Мы сейчас ловим погоду. Это объективная реальность. И подрядчик, который вышел, — готов. У него развернуты мощности. Мы приносим гражданам извинения. Но мы просто подстраиваемся под существующие условия. Контракт заключают сегодня. Он вышел раньше, потому что понимает важность этих работ.

Сегодня, 16 октября, из-за перекрытия уже двух полос в сторону правого берега Димитровский мост стоит в огромной сплошной пробке. Мы ведем онлайн-трансляцию с дороги.

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Димитровский мост Новосибирск Гормост Ремонт моста
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Комментарии
44
Noname13
46 минут
"Сейчас устраивается асфальтобетонное покрытие на тот слой бетона, который был устроен прежней подрядной организации. Который не качественный, который мы не принимаем", т.е. следующий летом ремонт начнут снова с этого же места? снова уберут асфальт, который сейчас кладут, сделают качественное покрытие и снова заасфальтируют? Вечный ремонт какой то...
иван-т
28 минут
Цирк продолжат в следующем году
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