«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска

Елизавета Горячева Журналист NGS.RU

Мост сковала глухая пробка, машины почти не двигались Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Капитально ремонтировать Димитровский мост начали в апреле, все работы хотели закончить за два года: дорогу с левого берега на правый — в этом году, с правого на левый — в следующем. Но в этом году не смогли починить даже одну полосу, хотя планировали три. Журналист НГС Елизавета Горячева каждый день проезжает по мосту, на котором вместо слаженной команды рабочих весь сезон появлялись лишь несколько человек. Она рассказала, как устала жить в нескончаемой пробке и что думает о работе властей, которые буквально сюсюкались с подрядчиком, — далее от первого лица.

Я переехала в квартиру на «Ясном береге» год назад и была готова к пробкам на мосту, который, по моим ощущениям, всегда был в ямах и выбоинах. Сначала все шло неплохо: до работы можно было спокойно доехать минут за 15. Но весной начали ремонт.

Тогда мэрия и подрядчик активно убеждали жителей, что сужение полос никак не скажется на пропускной способности моста. А вот и нет — сказалось. И если как таковой пробки на мосту не было, то улица Станиславского, площадь Труда, проезд Энергетиков и съезды с моста стояли неимоверно.

Уверена, горожане готовы были бы терпеть двухгодовые пробки, если бы видели, что ремонт идет и на объекте есть рабочие. Сначала они на мосту действительно были, порой даже по ночам, но спустя пару месяцев пропали. И даже я, не профессионал, понимала: сотрудников не хватает, а те, кто есть, просто переносят стройматериалы с места на место. Спустя несколько месяцев и они неожиданно пропали, а редакции НГС посыпались десятки сообщений от новосибирцев: «Где рабочие?». Знаете, мы с коллегами задавались тем же вопросом.

Казалось бы, подрядчик «Дороги Сибири» все разломал и бросил, очевидно, не справляясь с задачей, но мэрия все сюсюкалась с ним и тянула до последнего. То соберутся разорвать контракт, то передумают и простят, то снова грозятся разрывом. Спасибо, что все-таки решились выгнать подрядчика — может быть, следующий справится. Но пока сомнений, конечно, больше.

Помню, как один раз мы возвращались домой и встали в пробку на проезде Энергетиков в 23:00. Дорога из точки в точку вместо 10 минут заняла порядка 40, водители подрезали друг друга, гнали по тротуарам, пока спецтехника спокойно стояла на крайней правой полосе, а рядом латали ямы несколько человек. И подобное происходит постоянно. Прошлым утром я и вовсе простояла в пробке на съезде с моста 30 минут — она начиналась уже от домов «Венеции».

При этом проблема пробок на мосту не только в том, что полосы сузили, но и в ужасных ямах. Ремонтируют их, кстати, не так часто, как хотелось бы, и плоховато. Мы не один раз писали запросы в мэрию по поводу выбоин на мосту — их латали, но спустя месяц они появлялись снова. И раздражает это до жути: рабочих нет, ямы есть. Видели, как водителям приходится маневрировать между выбоин, из которых уже торчит арматура? Интересно, сколько колес повредили? А водители общественного транспорта так лавируют между ямами, что из стороны в сторону летает весь салон.

Мост действительно в ужасном состоянии. Ямы латают, но спустя время они снова появляются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас ситуация обострилась: закрыли крайнюю левую полосу, для проезда остались две — и те суженные. По узкой дороге может проехать лишь один большегруз, рядом с ним больше никакая машина не пролезет, потому что сбоку ямы, и груженым машинам приходится ехать посередине.

Заранее зная, что полосу закроют, 16 октября я проснулась пораньше. Пока собиралась, пробка появилась уже у меня под окнами. Такого не было никогда. Машины на съезде с моста попросту не двигались, а заторы начинались уже во дворах. На автобусе с моста, понятно, будешь ехать очень долго, а на маршрутке, которая едет от самого «Ясного берега», еще дольше. Пришлось идти пешком.

Картина была ужасающей. Часть толпы стоит на остановке, другая идет пешком по мосту, рядом — глухая пробка. И знаете, разъяренные пешеходы двигались быстрее, чем не менее разъяренные автомобилисты.

До закрытия крайней левой полосы пробки у жилых комплексов «Ясный берег» и «Венеция» не было Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Остается загадкой, почему полосу резко решили перекрыть в будние дни. Почему нельзя было подумать об этом заранее и перекрыть движение на прошлых выходных, если в эти выходные невозможно проводить работы из-за мороза? Что мешало задуматься о зимнем периоде? Вопросов у меня, и у остальных горожан много, а ответов так и нет. Кстати, синоптики, например, говорят, что погода на этих выходных будет такая же стабильная, как и всю неделю. Может, конечно, у мэрии другие синоптики — иначе я не могу понять, почему нельзя было перенести работы на несколько дней.

Странным выглядит и то, что городские власти выпустили подрядчика на мост без заключенного контракта. Стратегический объект неожиданно начинает ремонтировать компания, а какая — официально не говорят. Как такое возможно? Контракт на стадии заключения, а работы ведет непонятно кто.

НГС выяснил, что асфальт укладывает «Автодорремонт Техно», чтобы открыть мост к зиме. А весной какая-то компания снова все сломает и начнется все та же эпопея? Надеюсь, хотя бы рабочие появятся.

Ремонт, который хотели сделать за два года, очевидно, затянется на три, а может, и вовсе не четыре. Читатели нам постоянно пишут: «Хватит издеваться над людьми, почините уже мост». Я с ними полностью согласна.

Все, о том, что происходит с Димитровским мостом, читайте в нашем сюжете.