«За всё заплатят пассажиры»: таксистам придумали еще одну страховку — они уходят в тень, а эксперты ждут бомбил на дорогах

Эксперты опасаются, что из-за давления уйдет еще треть водителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале сентября вступили в силу новые правила по страхованию такси. Теперь помимо ОСАГО для такси водители должны иметь ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. До конца октября этот полис должны оформить все водители. Таксисты возмущены. Для тех, кто подрабатывает на личных машинах, это будет уже третья по счету страховка, которую придется оформлять. Общее раздражение, постоянное введение новых правил и увеличение расходов заставляет водителей отказываться от работы и идти в более стабильные сферы. Эксперты опасаются, что на дороги городов вернутся бомбилы, а пассажирам придется вспоминать, как голосовать. Подробности — в материале Александры Бруни.

Что за новая страховка

В прошлом году был принят закон о такси, по которому у водителя должно быть две страховки: ОСАГО для такси и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Первая потребуется в ДТП для оформления документов с другим водителем. В принципе, это такое же ОСАГО, как у обычных водителей, только для такси — дороже и имеет еще ряд нюансов.

Вторая страховка, ОСГОП, страхует именно пассажиров. Если во время ДТП или в других ситуациях при пользовании такси пострадает пассажир, то он получит выплату. Эксперты считают введение этой страховки избыточным шагом, ведь крупные агрегаторы и без закона страховали каждую поездку. У «Яндекс Такси» максимальная выплата может составлять до 2 миллионов рублей.

ОСГОП нужно было оформить до 1 сентября 2024 года, но ее введение отложили на 60 дней — до конца октября ею должны обзавестись все водители.

«Это просто наглость со стороны правительства»

Для тех, кто таксует на своей машине, ОСГОП станет третьей страховкой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Очередные траты таксисты встретили крайне пессимистично. Признаются, что терпение у многих уже на пределе.

— Езжу на своем автомобиле, у меня ОСГОП нет пока. Она стоит три–четыре тысячи, но вы правильно поймите: это просто наглость со стороны правительства обалденная. Это будет моя третья страховка. ОСАГО, потому что я пользуюсь своим автомобилем для личных целей, ОСАГО для такси и теперь еще ОСГОП. В чем справедливость? А у некоторых их даже четыре — добавляется КАСКО, — перечислил таксист Руслан.

Он добавил, что в течение этого года из такси и так ушло очень много людей: волна была каждый раз, как вступали в силу какие-то новые правила. Обязательное оформление самозанятости или трудоустройства в штат, ОСАГО для такси, предоставление справок и так далее.

— Поездок стало поменьше сейчас. Цены сильно упали, потому что летний сезон закончился. В утренний час пик примерно на 30% упала цена, в день на 100%, — добавил Руслан. — А тут еще дополнительные расходы.

Водитель такси Анатолий работает через таксопарк и возмущен, что ему опять приходится собирать справки. Он уже стал самозанятым и начал платить налог.

— Уже в ужасе от этого всего. Заставили еще страховку эту делать — со всех сторон обложили. Я уже думаю, не пора ли плюнуть на это всё, а сервис только и успевает присылать, что ему опять нужно из бумажек. Если не будет, то заблокируют. И по заработкам качели. С ценой скачки дикие, и пассажиры садятся — кто улыбается, кто матерится, — отметил Анатолий. — Кто-то на улице будет рукой голосовать? Может быть, но все уже привыкли к сервису. Нужно смотреть по цене.

Андрей Артюх, председатель новосибирской Ассоциации работников такси, объяснил, что ОСГОП не сильно дорогая страховка — от 2 до 5 тысяч рублей. Но есть проблемы именно в ее оформлении.

— Нужно предоставить справку, что машина в реестре такси. Чтобы получить эту страховку, нужно выполнить все условия, которые очень сложные. Через Госуслуги сейчас в реестр попасть — та еще задача. Как и разрешение на такси [получить]. Сейчас дали отсрочку на 60 дней, но успеют ли все — это большой вопрос, — объяснил эксперт.

В свою очередь Евгений Козлов, директор новосибирского филиала «РЕСО-Гарантия», отметил, что не видит активности от таксистов, а в оформлении страховки нет проблем.

— Страховка не сильно дорогая, но какого-то ажиотажа или востребованности мы не видим. В такси много частников на своих машинах, и они не торопятся оформлять ни ОСАГО для такси, ни ОСГОП. То, что говорят, что есть проблема оформить страховки — ерунда всё это, — подчеркнул Евгений Козлов.

Без страховки будут огромные штрафы

Для оформления страховки машина должна быть в реестре такси Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Директор Ассоциации таксопарков в Новосибирске Юрий Емец уверен, что обязательность ОСГОП была пролоббирована страховыми компаниями, чтобы получать дополнительную прибыль.

— Вы не представляете, сколько нюансов в ее оформлении. Она идет на одну машину и на одного водителя в привязке. То есть если водитель пересаживается на другую машину, он должен делать новый ОСГОП, — подчеркнул Юрий Емец. — Страховка эта невозвратная. Если водитель разбил машину и не может больше на ней ездить, деньги за эту страховку всё равно не вернут.

Эксперт добавил, что оформлять ее придется вопреки недовольству, потому что за ее отсутствие ввели огромные штрафы. Водитель заплатит 40 тысяч рублей, а таксопарк как юридическое лицо — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси», тоже убеждена, что введение обязательного ОСГОП было избыточным.

— Агрегаторы и так страховали пассажиров, а сейчас эту обязанность перекладывают на маленьких перевозчиков, на микробизнес. Проблемы со страхованием пассажиров не существовало, но страховщики просто продвинули свои интересы и получат доход не только от агрегаторов, а со всех подряд, — объяснила Наталия Лозинская.

Эксперты сомневаются, что сейчас можно что-то изменить. Власти могут продлить временный мораторий на нововведение, но рано или поздно оформить страховку придется всем, кто хочет дальше работать в такси.

«Неспокойная и тяжелая сфера»

В первую очередь из такси уйдут подработчики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Специалисты уверены, что нововведение приведет к двум серьезным последствиям. Во-первых, станет еще меньше водителей. В среднем таксопаркам и агрегаторам сейчас не хватает около 30%.

— Мне кажется, что до массового перехода в серый сектор не дойдет, но часть туда всё же перейдет. Законы настолько запретительны, что в такси уже никто не хочет работать. И мигранты уезжают к тому же. Даже тех, кто гражданство получил и может работать в такси, ловят сейчас во время рейдов и заставляют вставать на воинский учет. Они и уезжают, — отметил Андрей Артюх, председатель новосибирской Ассоциации работников такси.

Он добавил, что в первую очередь из такси уйдут подработчики — те, кто подключался к сервису утром, вечером, в какой-то поездке, чтобы подзаработать дополнительные деньги.

— Я думаю, что их примерно 20% от общего числа водителей — это те люди, которые условно таксуют утром, вечером, когда на работу едут и с работы по пути кого-то берут. И еще примерно 10% таксистов уйдут, то есть на треть можно ожидать сокращения количества водителей, — прикинул Андрей Артюх. — Водителей и так уже стало меньше. Пассажиры пока этого не замечают, но это ненадолго. Скоро праздники, и ездить опять станут намного больше.

Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» объяснила, что каждое новое требование отсеивает определенное количество людей, которые не выдерживают давления.

— Это даже чисто психологический эффект: водители устали. Приняли основной базовый закон год назад, и по-хорошему нужно было остановиться на этом и дать закону хотя бы пару лет поработать без разных дополнительных требований. А они продолжают: то одно, то второе, то третье. Таксисты, конечно, уже думают о том, что какая-то это неспокойная, тяжелая сфера с постоянными новыми требованиями, — отметила эксперт.

Второе серьезное последствие, которого ждут специалисты, — удорожание поездок и проблемы у пассажиров. Такси придется ждать дольше, ехать на нем дороже и, возможно, даже выходить голосовать на дорогу.

— Пострадают и за всё заплатят в первую очередь пассажиры. Всегда все дополнительные затраты компенсируются за счет цены поездки, — подчеркнул Юрий Емец, директор Ассоциации таксопарков в Новосибирске. — И всё к тому идет, что скоро из-за всех этих рамок, требований и стоимости поездки вернутся бомбилы и люди будут опять голосовать на дорогах.

До конца октября таксисты должны оформить страховки, так что в ноябре пассажирам стоит быть готовыми к росту цен. А вот на сколько — посмотрим через месяц.