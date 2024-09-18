«Скоро снег выпадет»: новосибирцы год страдают из-за разрушенной дороги на Связистов — асфальт обещают починить

Новосибирцы год страдают из-за дороги на улице Связистов. Местные сообщают, что участок от улицы Титова до улицы Широкой разрыли, но так и не починили. Мэрия и СГК обещают, что покрытие отремонтируют в этом году.
Дорога, идущая между частным сектором и новыми высотками покрыта ямами, во время дождя там образуются глубокие лужи.
— В один момент нормальная дорога просто заканчивается. Скоро зима, снег, но покрытие так и не починили, — рассказала читательница НГС.
Как сообщили в мэрии, в 2023 году «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) реконструировала сети, специалисты раскопали дорогу, из-за чего разрушили асфальт на проезжей части и тротуарах. По данным пресс-службы СГК, один из подрядчиков не смог починить асфальт.
— Работы ведутся, окончательное благоустройство на улице Связистов должно быть завершено к 30 сентября. Ранее подрядчик не справился со взятыми на себя обязательствами. Сейчас вопрос по завершению работ решен. Ситуация неприемлемая, приносим жителям извинения за длительные неудобства, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.
В мэрии также отметили, что отремонтировать улицу должны в этом году, правда, до 5 октября.
Вчера власти Новосибирска заявили, что окончательно решили расторгнуть контракт с подрядчиком Димитровского моста. Жители рассказывали, что не видели рабочих на объекте, а из-за сужения и ям на участке часто собираются пробки.