Окончательное решение: власти Новосибирска расторгают контракт с подрядчиком Димитровского моста

Из-за ремонта и ям на мосту собираются пробки, также новосибирцы говорят, что не видят рабочих Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Власти Новосибирска расторгают контракт с подрядчиком Димитровского моста. Об этом во время аппаратного совещания мэра сообщил Сергей Эпов, заместитель начальника департамента транспорта.

— Отдельно нужно выделить Димитровский мост, у нас идет расторжение заключенного контракта с подрядной организацией, — рассказал Сергей Эпов. — Скоро будем заводить нового.

Ремонт моста ведет компания «Дороги Сибири». Работы начали весной этого года. До 10 декабря подрядчику необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года подрядчику придется починить оставшиеся полосы, заменить барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить водоотвод и тротуары.

По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

Изначально компания должна была отремонтировать все полосы в сторону правого берега в течение этого года. После решили, что сделают только две полосы, теперь же лишь одну.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда новый подрядчик может выйти на объект.