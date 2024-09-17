Окончательное решение: власти Новосибирска расторгают контракт с подрядчиком Димитровского моста

Власти Новосибирска расторгают контракт с подрядчиком Димитровского моста. Об этом во время аппаратного совещания мэра сообщил Сергей Эпов, заместитель начальника департамента транспорта.
— Отдельно нужно выделить Димитровский мост, у нас идет расторжение заключенного контракта с подрядной организацией, — рассказал Сергей Эпов. — Скоро будем заводить нового.
Ремонт моста ведет компания «Дороги Сибири». Работы начали весной этого года. До 10 декабря подрядчику необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года подрядчику придется починить оставшиеся полосы, заменить барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить водоотвод и тротуары.
По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.
Изначально компания должна была отремонтировать все полосы в сторону правого берега в течение этого года. После решили, что сделают только две полосы, теперь же лишь одну.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда новый подрядчик может выйти на объект.
На Октябрьском мосту ситуация обстоит лучше, объяснил Сергей Эпов, по низовой стороне подрядчик полностью уложил выравнивающий слой, остались тротуары, также в верховой стороне на трех пролетах необходимо уложить асфальт.