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Дороги и транспорт «Пробки 12 баллов скоро будут нормой»: новосибирцы — о проблемах с общественным транспортом

«Пробки 12 баллов скоро будут нормой»: новосибирцы — о проблемах с общественным транспортом

Горожане считают, что Новосибирску поможет либо метро, либо перевод всего транспорта на баланс города

1 084
10 комментариев

Люди недовольны переполненностью автобусов, и тем, что транспорт постоянно стоит в пробках

Жители Новосибирска активно обсуждают колонку журналиста НГС о том, что общественный транспорт в городе с каждым годом становится всё хуже и хуже. Как правило, мнения новосибирцев по поводу городских проблем расходятся, но в этот раз они единодушны в своих суждениях. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под публикацией.

Новосибирцы согласились, что ситуация с общественным транспортом не самая простая. Многие ожидают, что проблема будет только ухудшаться:

— Новые дороги не построят. Пробки 12 баллов скоро будут нормой. Ищите работу рядом с домом по возможности, — уверен пользователь с ником Гость.

— Этот город спасет только метро, — отмечает другой комментатор.

— Работаю за три километра — хожу по утрам пешком. С ужасом жду зиму, ибо тротуары заметет, а сугробы у нас еще ужаснее общественного транспорта, — пишет пользователь с ником 223359851.

Часть новосибирцев связывает проблему с обилием в городе частных перевозчиков:

— А разве в городе есть общественный транспорт? Разве не коммерческий, в подавляющей массе? И вообще, есть, что либо, из жизни города, что не становится хуже?  — задается вопросом Eugene72.

— Все решаемо даже с отсутствием денег на полное разовое обновление подвижного состава и остановочных павильонов. Транспорт необходимо вернуть на баланс города и сделать его на 100% муниципальным, — уверен Гость.

— Есть вопрос к перевозчикам. Вот вы все переделываете салоны всех новых маршруток под большее количество сидений. А вы уверены, что в Новосибирске живут не люди, а гномы или лилипуты? Если ваш вес даже не более 65 кг, и ваш напарник такой же, попробуйте втиснуться рядышком, — пишет пользователь с ником Голая правда.

Есть новосибирцы, которые иронизируют над ситуацией:

— А с чего вы взяли, что общественный транспорт должен быть удобным и комфортным? У нас же не Москва, — шутит Yumare.

— Пешком ходить надо, врачи говорят полезно, — пишет Гость.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы часами ждут автобусы, которые должны прийти через 5 минут.

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Новосибирск Общественный транспорт Проблема Автобусы Пробки
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Комментарии
10
Гость
12 сентября 2024, 12:22
Может всё же 10 баллов? Не надо писать всякую чушь, не соответствующую стандартам.
Красивая.
12 сентября 2024, 12:33
Проблема решается просто. Необходима .....КОНФИСКАЦИЯ личного автотранспорта для нужд СВО !!!
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