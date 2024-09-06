Новые турникеты поставят в метро на «Площади Ленина» — за работы могут заплатить больше 40 миллионов

В Новосибирске установят новые турникеты на станции метро «Площадь Ленина». За поставку и монтаж оборудования готовы заплатить 41,9 миллиона рублей.
Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — МУП «Новосибирский метрополитен». В документах указано, что победитель торгов должен изготовить 38 турникетов и комплектующих для них, а затем доставить и монтировать оборудование.
Турникеты должны быть оснащены инфракрасными датчиками, чтобы через них нельзя было пройти без оплаты. Пропускная способность — 700 человек в час. Срок службы новых турникетов — не менее восьми лет, каждый рассчитан на 20 миллионов проходов.
Итоги торгов подведут 3 октября. Работы должны выполнить в два этапа. Первый — до 30 мая 2025 года, второй — до 31 июля.
В августе в мэрии Новосибирска объяснили, что новые турникеты будут отличаться от старых не только современным дизайном, но и улучшенными техническими характеристиками.