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Дороги и транспорт Новые турникеты поставят в метро на «Площади Ленина» — за работы могут заплатить больше 40 миллионов

Новые турникеты поставят в метро на «Площади Ленина» — за работы могут заплатить больше 40 миллионов

Работы собираются закончить в 2025 году

534
4 комментария

У новых турникетов будет современный дизайн

В Новосибирске установят новые турникеты на станции метро «Площадь Ленина». За поставку и монтаж оборудования готовы заплатить 41,9 миллиона рублей.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — МУП «Новосибирский метрополитен». В документах указано, что победитель торгов должен изготовить 38 турникетов и комплектующих для них, а затем доставить и монтировать оборудование.

Турникеты должны быть оснащены инфракрасными датчиками, чтобы через них нельзя было пройти без оплаты. Пропускная способность — 700 человек в час. Срок службы новых турникетов — не менее восьми лет, каждый рассчитан на 20 миллионов проходов.

Итоги торгов подведут 3 октября. Работы должны выполнить в два этапа. Первый — до 30 мая 2025 года, второй — до 31 июля.

В августе в мэрии Новосибирска объяснили, что новые турникеты будут отличаться от старых не только современным дизайном, но и улучшенными техническими характеристиками.

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Метро Новосибирский метрополитен Турникеты Госзакупки
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Комментарии
4
Cobalt & Nickel
6 сентября 2024, 18:52
Сногсшибательные наиважнейшие новости метро Новосибирска - ажно новые турникеты поставят . А еще две лампочки заменят на станции и выпустят юбилейные жетоны . Супер !
Гость
6 сентября 2024, 18:50
Кармашки наполнятся!!!
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