В Новосибирске отремонтируют проблемный Пашинский переезд — когда закончат работы

По словам читателей, на асфальте огромные ямы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска отремонтирует дорогу у Пашинского железнодорожного переезда. Как сообщили в муниципалитете, на работы выделили 788 тысяч рублей.



— Работы по ремонту дорожного полотна в границах ответственности МКУ «ДЭУ № 6» по улице Тайгинской (Пашинского переезда) будут проведены подрядной организацией ООО «Дорстрой» до 29 августа, — говорится в ответе на запрос.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дорстрой» зарегистрировано в 2012 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель и директор — Александр Карташов. По итогам 2023 года «Дорстрой» получил выручку в 22 миллиона рублей, убыток составил 1,4 миллиона рублей.



Ранее жители Новосибирска заявили о плохом состоянии дороги в районе Пашинского переезда. По словам читателей НГС, на асфальте образовались ямы и выбоины, также на участке регулярно собираются пробки.



В пресс-службе ОАО «РЖД» пояснили, что в июне этого года на переезде провели ямочный ремонт, также запланирована реконструкция. В компании отметили, что дорога, ведущая к переезду, находится в собственности мэрии.

