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Дороги и транспорт В Новосибирске отремонтируют проблемный Пашинский переезд — когда закончат работы

В Новосибирске отремонтируют проблемный Пашинский переезд — когда закончат работы

На реконструкцию выделили около 800 тысяч рублей

906
6 комментариев
По словам читателей, на асфальте огромные ямы

Мэрия Новосибирска отремонтирует дорогу у Пашинского железнодорожного переезда. Как сообщили в муниципалитете, на работы выделили 788 тысяч рублей.

— Работы по ремонту дорожного полотна в границах ответственности МКУ «ДЭУ № 6» по улице Тайгинской (Пашинского переезда) будут проведены подрядной организацией ООО «Дорстрой» до 29 августа, — говорится в ответе на запрос.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дорстрой» зарегистрировано в 2012 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель и директор — Александр Карташов. По итогам 2023 года «Дорстрой» получил выручку в 22 миллиона рублей, убыток составил 1,4 миллиона рублей.

Ранее жители Новосибирска заявили о плохом состоянии дороги в районе Пашинского переезда. По словам читателей НГС, на асфальте образовались ямы и выбоины, также на участке регулярно собираются пробки.

В пресс-службе ОАО «РЖД» пояснили, что в июне этого года на переезде провели ямочный ремонт, также запланирована реконструкция. В компании отметили, что дорога, ведущая к переезду, находится в собственности мэрии.

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Пашинский переезд Новосибирск Мэрия Калининский район
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Комментарии
7
Безродный космополит
15 августа 2024, 12:33
А чё только Пашинский , и на Учительской и на Жданова переезды точно в таком же состоянии
Гость
15 августа 2024, 11:50
"до 29 августа" - а люди в мэрии уже опытные, год не уточняют.
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