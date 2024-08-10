НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, дождь

ощущается как +17

2 м/c,

сев.

 739мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Мужчина погиб под колесами грузового поезда

Суд над силовиком
Как защититься от мошенников
Авария с двумя байкерами
Жизнь как в кино
Неожиданный ремонт у ЦУМа
Где учатся отличники
Сибирячки — о золотом сечении
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Не видно, где асфальт, где яма»: новосибирцы стоят в пробках на Пашинском переезде — 10 фото проблемной дороги

«Не видно, где асфальт, где яма»: новосибирцы стоят в пробках на Пашинском переезде — 10 фото проблемной дороги

На участке запланировали реконструкцию

1 254
12 комментариев
По словам читателей, на асфальте огромные ямы

Жители Новосибирска заявили о плохом состоянии дороги в районе Пашинского переезда. По словам читателей НГС, на асфальте образовались ямы и выбоины, также на участке регулярно собираются пробки.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента Андрея Бортко, как выглядит дорога.

На переезде часто возникает пробка

— Мы купили на Ине дом, вчера днем поехал на работу, офис находится на Кропоткина. Если ехать в город по объездной, то выходит 26 минут, если ехать через переезд, то выходит 44 минуты, так как тут всё стоит из-за плохого асфальта. Сделать крюк и ехать по длинному маршруту выгоднее и быстрее, чем ехать по этому переезду, — рассказал читатель НГС Евгений.

На дороге много выбоин

Новосибирец Виталий отметил, что заторы собираются по обеим сторонам переезда.

— Пашинский переезд собирает огромную пробку как на Тайгинской, так и со стороны Пашино и станции Мочище. К тому же во время дождя затапливает дорогу, и не видно, где есть асфальт, а где яма, — рассказал мужчина.

Так выглядит асфальт перед переездом
Водителям приходится аккуратно объезжать ямы

Редакция НГС направила запрос в ОАО «РЖД» с просьбой прокомментировать ситуацию. Как отметили в компании, в июне этого года на переезде провели ямочный ремонт, также запланирована реконструкция.

— Полный цикл работ по ремонту железнодорожного переезда планируется завершить до конца летнего сезона. Компания ОАО «РЖД» отвечает за состояние участка переезда от шлагбаума до шлагбаума. Дорога за пределами шлагбаума относится к зоне ответственности местных администраций, — пояснили в РЖД.

Даже грузовики едут очень медленно
В дождь дорогу затапливает

НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Комментарий о состоянии дороги перед шлагбаумом обещали предоставить позже. При этом в телеграм-канале НГС к посту о новосибирских переездах с официального аккаунта мэрии опубликовали сообщение о том, что на 2024 год в бюджете не заложены средства на ремонт участка.

Водители тратят много времени, чтобы преодолеть железнодорожные пути
На месте, где был асфальт, сейчас грунтовка
Некоторые автомобилисты стараются объезжать этот участок

Ранее в Новосибирске прошел ремонт железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод». Из-за этого по ночам была перекрыта дорога в аэропорт Толмачево.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Железнодорожный переезд Асфальт Дорога Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
ПЛУТ
10 августа 2024, 19:50
Все просто РЖД должна ремонтировать переезд как минимум на расстоянии метров 50 с каждой стороны а не только внутри.А переезд там конечно полный трэш
эника
10 августа 2024, 19:50
на 2 станционную сгоняйте от большой до станционки. вот где треш
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Рекомендуем
Знакомства

Елена,46

Виктория Миронова,29

No name,39

Derezajka,53

Александр,40

Маркус Любвеобильный,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление