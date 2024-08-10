«Не видно, где асфальт, где яма»: новосибирцы стоят в пробках на Пашинском переезде — 10 фото проблемной дороги

По словам читателей, на асфальте огромные ямы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители Новосибирска заявили о плохом состоянии дороги в районе Пашинского переезда. По словам читателей НГС, на асфальте образовались ямы и выбоины, также на участке регулярно собираются пробки.



Посмотрите на снимках фотокорреспондента Андрея Бортко, как выглядит дорога.

На переезде часто возникает пробка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Мы купили на Ине дом, вчера днем поехал на работу, офис находится на Кропоткина. Если ехать в город по объездной, то выходит 26 минут, если ехать через переезд, то выходит 44 минуты, так как тут всё стоит из-за плохого асфальта. Сделать крюк и ехать по длинному маршруту выгоднее и быстрее, чем ехать по этому переезду, — рассказал читатель НГС Евгений.

На дороге много выбоин Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирец Виталий отметил, что заторы собираются по обеим сторонам переезда.



— Пашинский переезд собирает огромную пробку как на Тайгинской, так и со стороны Пашино и станции Мочище. К тому же во время дождя затапливает дорогу, и не видно, где есть асфальт, а где яма, — рассказал мужчина.

Так выглядит асфальт перед переездом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Водителям приходится аккуратно объезжать ямы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Редакция НГС направила запрос в ОАО «РЖД» с просьбой прокомментировать ситуацию. Как отметили в компании, в июне этого года на переезде провели ямочный ремонт, также запланирована реконструкция.



— Полный цикл работ по ремонту железнодорожного переезда планируется завершить до конца летнего сезона. Компания ОАО «РЖД» отвечает за состояние участка переезда от шлагбаума до шлагбаума. Дорога за пределами шлагбаума относится к зоне ответственности местных администраций, — пояснили в РЖД.

Даже грузовики едут очень медленно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В дождь дорогу затапливает Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Комментарий о состоянии дороги перед шлагбаумом обещали предоставить позже. При этом в телеграм-канале НГС к посту о новосибирских переездах с официального аккаунта мэрии опубликовали сообщение о том, что на 2024 год в бюджете не заложены средства на ремонт участка.

Водители тратят много времени, чтобы преодолеть железнодорожные пути Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На месте, где был асфальт, сейчас грунтовка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Некоторые автомобилисты стараются объезжать этот участок Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ранее в Новосибирске прошел ремонт железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод». Из-за этого по ночам была перекрыта дорога в аэропорт Толмачево.

