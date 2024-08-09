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Дороги и транспорт Из-за грузового поезда в Новосибирской области произошел сбой в расписании

Из-за грузового поезда в Новосибирской области произошел сбой в расписании

Пассажирам пришлось ждать от 40 до 65 минут

681
2 комментария
Инцидент произошел сегодня, 9 августа

В Новосибирской области сегодня, 9 августа, на остановочной платформе 3290 км в Коченевском районе встал грузовой поезд. Об этом рассказал читатель НГС. Как объяснили в пресс-службе Западно-Сибирской РЖД, остановка произошла по техническим причинам.

Из-за инцидента задержались два пригородных поезда: №7132 Барабинск-Новосибирск, № 6309 Новосибирск-Каргат. Время задержки составило от 40 до 65 минут.

— Остальные поезда следовали графиком. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — рассказали в пресс-службе.

Как добавили в РЖД, информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00.

На этой неделе в селе Марусино под Новосибирском автомобиль въехал в поезд. Автомобиль получил повреждения.

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Комментарии
2
Гость
9 августа 2024, 13:00
Бардак
Гость
9 августа 2024, 13:02
Нашу нефть и газ вёз поезд на продажу Западу и Украине. Капитал не знает слово "патриотизм", верность Родине, нации.
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