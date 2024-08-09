Из-за грузового поезда в Новосибирской области произошел сбой в расписании

Инцидент произошел сегодня, 9 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области сегодня, 9 августа, на остановочной платформе 3290 км в Коченевском районе встал грузовой поезд. Об этом рассказал читатель НГС. Как объяснили в пресс-службе Западно-Сибирской РЖД, остановка произошла по техническим причинам.

Из-за инцидента задержались два пригородных поезда: №7132 Барабинск-Новосибирск, № 6309 Новосибирск-Каргат. Время задержки составило от 40 до 65 минут.



— Остальные поезда следовали графиком. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — рассказали в пресс-службе.

Как добавили в РЖД, информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00.

На этой неделе в селе Марусино под Новосибирском автомобиль въехал в поезд. Автомобиль получил повреждения.