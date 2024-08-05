Автомобиль врезался в поезд под Новосибирском — проезд оказался заблокирован

Сегодня, 5 августа, в селе Марусино под Новосибирском автомобиль въехал в поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
— Село Марусино. Машина въехала в поезд. Жители не могут совершить выезд, проезд заблокирован, — говорится в сообщении канала.
На кадрах видно, что автомобиль врезался в железнодорожный состав. При этом иномарка не выглядит разбитой.
О пострадавших не сообщается. В Госавтоинспекции по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока не владеют информацией по данному инциденту. В ведомстве отметили, что подробности появятся позже.
Ранее НГС писал, что водитель легковушки погиб в жёстком ДТП под Новосибирском.
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