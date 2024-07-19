«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас

Грузовики и стройка поблизости Источник: Вячеслав Соколов











Фитнес-тренер и нутрициолог Вячеслав Соколов побывал во многих сибирских городах и пришел к выводу, что в Новосибирске дороги если не худшие, то одни из самых плохих. Четвертый год он вынужденно наблюдает, как дороги вокруг его дома приходят в негодность. После того как жалобы мужчины не привели к результату, он решил написать гневную колонку на NGS.RU. Далее — от первого лица.



Состояние дорог во многих городах оставляет желать лучшего. И ладно, когда одну яму можно объехать, не создавая помех участникам дорожного движения и не нарушая ПДД. Но что делать тем, кто живет в доме, выезды которого со всех сторон «обложили» ямы, выбоины, ограждения и т. п.? Как быть, когда многочисленные обращения жильцов получают формальные отписки? Именно такая ситуация сложилась для жильцов, проживающих вблизи улиц Больничной и Овражной в Новосибирске.



На протяжении как минимум последних двух лет состояние дорожного полотна на этих улицах метр за метром приходило в неудовлетворительное состояние. Ситуацию ускорила стройка дома на улице Дуси Ковальчук, 378б: многочисленные многотонные грузовики за одну весну 2024 года привели дороги этих улиц в такое состояние, что создается впечатление, будто по дорогам прошла бомбежка.



Так выглядит «сердце» улицы Овражной глазами автора колонки Источник: Вячеслав Соколов











В итоге улица Овражная по состоянию на начало июля 2024 года выглядит следующим образом. Возле дома № 10, на выезде, на повороте с улицы весь перекресток в ямах. В результате тем, кто пытается въехать на улицу Овражную, чтобы объехать ямы и металлический штырь на дороге, необходимо выезжать на встречную полосу, не имея никакого представления, есть там машина или нет.

Такие ямы жители фиксируют на протяжении всей улицы Овражной Источник: Вячеслав Соколов











Ниже — легендарный ремонт дороги, который длится столько, сколько строится дом. Из двух полос осталась одна — и та в крайне неудовлетворительном состоянии.

По словам Вячеслава, в таком состоянии перекресток пребывает с начала этого года Источник: Вячеслав Соколов

Под воздействием многотонных грузовиков и строительной техники образовались просадка в асфальте и колея, способные привести к ДТП.

А ниже — улица Больничная, которая, видимо, благодаря своему названию в нее и превратилась.

Состояние Больничной не лучше Овражной Источник: Вячеслав Соколов











Объехать ямы просто не удастся — разве что по воздуху.

Остроты ощущениям добавляет самовольное ограждение возле дома на улице Дуси Ковальчук, 378б, которое ограничивает движение транспорта. По нему, как только оно появилось, писали обращения многие жители домов. Результат работы властей — на скриншоте.

Ответ мэрии на жалобу местных жителей Источник: Вячеслав Соколов











В результате для жильцов, которым необходимо выехать на улицу Дуси Ковальчук или улицу Овражную из прилегающих домов, сложилась крайне интересная ситуация. Из двух выездов один в оврагах (Овражная, 10), другой ограничен самовольным ограждением, а сама улица Больничная явно нуждается в «лечении».

Привести свое любимое авто в плачевное состояние — дело простое. Приезжайте к нам, тут вам будет аттракцион с саморезами, ямами, выбоинами, просадками в асфальте, металлическими трубами в дороге, оголившимися колодцами и другие прелести.

Гладко было на бумаге, но позабыли про Овражную Источник: Вячеслав Соколов











Так и напрашивается популярный и сегодня мем и высказывание: «Денег нет, но вы держитесь».



По моему мнению, планы и прочие «чудо-документы» существуют повсеместно. Вместе с тем, если реальные люди страдают, никакие бумажки не могут являться основанием для бездействия. Планы создаются, чтобы иметь общее направление для движения, которое при необходимости корректируется. И сигналами к таким корректировкам должны становиться реальные запросы и проблемы граждан. Но из-за того, что в умах многих сидит установка «вот есть план — ни шагу в сторону», получается, что поговорка «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» имеет, к сожалению, вполне себе реальное воплощение — на улице Овражной.



Очень надеюсь, что данной статьей будет привлечено внимание ответственных должностных лиц и они в самые кратчайшие сроки приведут улицы в соответствие нормам, установленным для дорог.

Нужно ли требовать корректировки городских планов в таких случаях? Да Нет Напишу свое мнение в комментариях

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска о причинах такого состоянии Овражной и Больничной и срокам предполагаемого ремонта. При получении ответа материал будет дополнен.

Тем временем Димитровский мост в Новосибирске ремонтируют так, что объект может остаться без подрядчика.

