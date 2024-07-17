Чудес уже не ждем: мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракт с подрядчиком ремонта Октябрьского моста

Ремонт Октябрьского моста стартовал в 2022 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска намерена расторгнуть контракт с подрядчиком ремонта Октябрьского моста. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев в эфире радио «Городская волна».



Кодалаев отметил, что основной подрядчик ремонта Октябрьского моста — компания «СпецТрансСтрой» — продолжает работы, но фиксируются «ниспадающие темпы».



— Сегодня на объекте требуется 60 человек, но работает от 8 до 20 человек. Чудес мы уже не ждем. Планируем в ближайшее время ставить вопрос о расставании с этим подрядчиком и поиске нового. По сути, мы уже этой работой занимаемся. Ключевая задача — открыть в 2024 году движение по всем шести полосам Октябрьского моста, — заявил Кодалаев.



Глава департамента отметил, что «СпецТрансСтрой» испытывает финансовые трудности, которые не позволяют ему выполнить работы в нужных объемах в обозначенные в контракте сроки. Мэрия Новосибирска находится в «наблюдении» за работами на мосту и ежедневно фиксирует, что и как было сделано, а также в каком объеме.



По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СпецТрансСтрой» образована в 2009 году. Генеральный директор организации — Сергей Арапов, конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец 2023 года выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей. «СпецТрансСтрой» часто выигрывает аукционы на ремонт и реконструкцию дорог в Новосибирской и Кемеровской областях.

