Маршрутка до элитного жилого комплекса в Новосибирске меняет схему движения

Также машин на маршруте станет больше Источник: Оля А / 2ГИС











Маршрутка до элитного жилого комплекса «Флора и Фауна» в Новосибирске поедет иначе. Транспорт пойдет по кольцевому маршруту от остановки «Биатлонный комплекс», не заезжая на улицу Дачную к остановке «Военный санаторий «Ельцовка»».



Как сообщили в пресс-центре мэрии, маршрутка №72 изменит схему движения с 16 июля. Из схемы движения маршрутки № 72 «Биатлонный комплекс — «Эко-квартал» в прямом направлении уберут участок Дачного шоссе от остановки «Дачи» до остановки «Военный санаторий «Ельцовка»». Название маршрута также изменят, теперь он будет называться: «Биатлонный комплекс — «Эко-квартал» — Биатлонный комплекс».

Примерная схема измененного маршрут Источник: «Яндекс.Карты»

Кроме того, планируют увеличить количество транспортных средств на маршруте с 20 до 24 единиц. Сейчас проезд на маршрутке стоит 50 рублей.



На левом берегу Новосибирска с 15 июля по 10 августа проведут ремонт трамвайных путей на улице Мира. Движение трамваев по улице закрыли.

