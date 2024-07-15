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Дороги и транспорт Маршрутка до элитного жилого комплекса в Новосибирске меняет схему движения

Маршрутка до элитного жилого комплекса в Новосибирске меняет схему движения

По новому пути автобусы начнут ездить завтра

1 377
9 комментариев
Также машин на маршруте станет больше

Маршрутка до элитного жилого комплекса «Флора и Фауна» в Новосибирске поедет иначе. Транспорт пойдет по кольцевому маршруту от остановки «Биатлонный комплекс», не заезжая на улицу Дачную к остановке «Военный санаторий «Ельцовка»».

Как сообщили в пресс-центре мэрии, маршрутка №72 изменит схему движения с 16 июля. Из схемы движения маршрутки № 72 «Биатлонный комплекс — «Эко-квартал» в прямом направлении уберут участок Дачного шоссе от остановки «Дачи» до остановки «Военный санаторий «Ельцовка»». Название маршрута также изменят, теперь он будет называться: «Биатлонный комплекс — «Эко-квартал» — Биатлонный комплекс».

Примерная схема измененного маршрут

Кроме того, планируют увеличить количество транспортных средств на маршруте с 20 до 24 единиц. Сейчас проезд на маршрутке стоит 50 рублей.

На левом берегу Новосибирска с 15 июля по 10 августа проведут ремонт трамвайных путей на улице Мира. Движение трамваев по улице закрыли.

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Комментарии
10
Zemb
15 июля 2024, 16:23
ахахаах, всегда знал что местная элита ехает до дому, до хаты в элитный жилмассив на маршрутке..... стоя.
ПРО
15 июля 2024, 16:24
с чего бы "Флора и Фауна" стала элиткой? только из-за того что к ней пустили маршрутку?
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