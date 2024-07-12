«Ехали так пару остановок»: автобус со сломанными дверями проехал по Новосибирску

Общественный транспорт доехал до станции метро «Золотая Нива» Источник: читательница НГС Марина











Жителям Новосибирска пришлось пешком добираться по домам из-за неисправности в автобусе № 98. Как рассказала читательница НГС Марина, у общественного транспорта сломалась дверь. По словам сибирячки, автобус так проехал несколько остановок, но доехав до станции метро «Золотая Нива» всех пассажиров попросили выйти из салона.



— Ехала на автобусе № 98, у него сломалась дверь, вроде как порвался какой-то шланг. Кондуктор сразу сказал, что сегодня самообслуживание, поэтому дверь отрывали вручную. Ехали так пару остановок, доехали до «Золотой Нивы», всех пассажиров попросили выйти, потому что водитель опасается, что кто-то может выпасть, — рассказала Марина.

Всех пассажиров высадили Источник: читательница НГС Марина











Маршрут № 98 (Ботанический жилмассив — Цветущая Плющиха) обслуживает перевозчик ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». По данным сервиса Rusprofile, учредителями компании являются Надежда Портнягина и Галина Земерова, последняя также руководит компанией. По состоянию на конец 2022 года (более свежих данных нет), выручка предприятия составила 422 миллиона рублей, чистая прибыль — 33 тысячи рублей.



Корреспондент НГС попытался связаться с перевозчиком, но на звонки журналиста никто не ответил.

