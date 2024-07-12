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Дороги и транспорт «Ехали так пару остановок»: автобус со сломанными дверями проехал по Новосибирску

«Ехали так пару остановок»: автобус со сломанными дверями проехал по Новосибирску

По словам очевидцев, инцидент произошел в автобусе № 98

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2 комментария
Общественный транспорт доехал до станции метро «Золотая Нива»

Жителям Новосибирска пришлось пешком добираться по домам из-за неисправности в автобусе № 98. Как рассказала читательница НГС Марина, у общественного транспорта сломалась дверь. По словам сибирячки, автобус так проехал несколько остановок, но доехав до станции метро «Золотая Нива» всех пассажиров попросили выйти из салона.

— Ехала на автобусе № 98, у него сломалась дверь, вроде как порвался какой-то шланг. Кондуктор сразу сказал, что сегодня самообслуживание, поэтому дверь отрывали вручную. Ехали так пару остановок, доехали до «Золотой Нивы», всех пассажиров попросили выйти, потому что водитель опасается, что кто-то может выпасть, — рассказала Марина.

Всех пассажиров высадили

Маршрут № 98 (Ботанический жилмассив — Цветущая Плющиха) обслуживает перевозчик ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». По данным сервиса Rusprofile, учредителями компании являются Надежда Портнягина и Галина Земерова, последняя также руководит компанией. По состоянию на конец 2022 года (более свежих данных нет), выручка предприятия составила 422 миллиона рублей, чистая прибыль — 33 тысячи рублей.

Корреспондент НГС попытался связаться с перевозчиком, но на звонки журналиста никто не ответил.

Это уже не первый случай, когда у автобуса № 98 ломаются двери. Так аналогичная ситуация произошла в феврале этого года. По словам читательницы НГС, в прошлый раз дверь сломалась еще на остановке «Площадь Ленина», в итоге пассажиров довезли до «Волочаевской».

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Сломался автобус Общественный транспорт Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
12 июля 2024, 01:11
и че?
Гость
12 июля 2024, 01:13
Подвижки на фронте из- за недостатка в живой силе и вооружении застопорились-под Волчанском наши храбрые ЗЭКИ продвинулись на 200 метров- вДонбассе попытки захватить Часов Яр имеющий важное стратегическое значение длится уже несколько месяцев и безрезультатно- О каких либо успехах на Харьковском направлении и говорить нечего- Путину придётся объявить новую мобилизацию и увеличить закпки оружия в Северной Корее и Иране-
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