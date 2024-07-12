«Задохнешься, пока доедешь!» Почему водители такси перестали включать кондиционер в жару и можно ли от них это требовать

Рассказываем, почему водители такси отказываются включать кондиционер в жару и кто в этом виноват Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во многих регионах страны стоит июльская жара, поэтому для россиян началась очередная проверка на прочность. В такую погоду многим не хочется выходить из дома в принципе, а уж тем более толкаться в общественном транспорте. Может, такси? А тут еще один сюрприз — пассажиры начали жаловаться, что водители тарифа «Эконом» отказываются включать кондиционеры в машинах. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Будут пытать в этой машине»

По словам клиентов такси, узнать о том, что придется ехать в «бане на колесах», можно только по приезде машины. Кроме того, многие водители берут дополнительную плату за включение кондиционера.

— Я всё время езжу в «Экономе» и часто сталкиваюсь с этой проблемой, — рассказала MSK1.RU москвичка Екатерина. — Только один из десяти таксистов включает кондиционер во время поездки. А если и включают, то просят доплачивать за это. Большинство просто открывают в машине окна. На скорости ветер фигачит в лицо, а шею постоянно продувает — ходи и лечи потом. Если стоим в пробке, то вообще разницы с улицей никакой. Задохнешься, пока доедешь, — жалуется Екатерина.

Часто водители такси говорят об отсутствии кондиционера уже во время поездки, когда отменить заказ становится проблематично, говорит москвичка.

— Еще бесит, что в приложении нигде не сказано о том, что водитель не будет включать кондиционер во время поездки, — негодует она. — Ты узнаешь об этом только в процессе. И тебе приходится отменять заказ, разбираться и заказывать новую машину на полпути.

Хотелось бы знать заранее, что тебе устроят газовую камеру и ты помрешь от жары. Екатерина, пассажир такси

Как рассказали MSK1.RU в пресс-службе «Яндекс. Такси», в тарифе «Эконом» водители могут включать кондиционер по своему желанию, а есть ли сам кондиционер в салоне автомобиля — зависит от модели машины. В автомобилях тарифов «Комфорт» и выше кондиционер должен быть обязательно.

Кто виноват?

Наряду с пассажирами жару терпят водители. А делают они это в целях экономии топлива, говорит директор ассоциации таксистов Михаил Михайлов.

— Расход топлива вырастает почти в два раза при работе кондиционера, — объяснил он. — При этом стоимость заказов не покрывает затраты. Если говорить о стандартном тарифе, без учета повышенного спроса и коэффициентов, то прибыль минимальна. А если водитель дополнительно повышает расход топлива, включая кондиционер, то он, получается, работает в убыток.

Если пассажир хочет сэкономить, он должен понимать, что поедет без кондиционера. Но люди не готовы за свой комфорт платить и заказывать другие тарифы.

Михаил Михайлов, директор ассоциации таксистов

— Если бы базовый тариф был бы умножен в два раза, как это бывает при высоком спросе, то такой ситуации не было бы, — полагает Михайлов. — Компании всегда хотят медаль на грудь повесить за дешевизну поездок, но в итоге это отражается на комфорте пассажиров. Если «Яндекс» сегодня скажет нам использовать кондиционеры всегда, невзирая ни на какие затраты, то часть водителей уйдет или откажется работать днем.

Несмотря на затраты, некоторые таксисты всё же включают кондиционер.

— Я включаю его даже в «Экономе», потому что себя уважаю, — говорит водитель такси Сейтек. — Кто не включает в такую духоту — себя не уважает. Надо делать всё чисто для себя, для своего удобства. А то, что топливо тратится — миф. Расход будет больше всего лишь на литр.

Включать кондиционер таксистам невыгодно — растет расход топлива Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Законно ли так возить пассажиров?

Согласно закону «О защите прав потребителей», водитель не имеет права не включить кондиционер в жару, говорит адвокат и юрист Андрей Конышев:

— Это оказание услуг ненадлежащего качества. В этом случае надо организацию в судебном порядке заставлять создавать адекватные условия для перевозки пассажиров. Водитель же не груз из точки «А» в точку «Б» везет, а живого человека, и ему нужно предоставить комфортные условия. Грубо говоря, кто платит, тот и музыку заказывает.

Если от духоты и жары в салоне такси пассажиру стало плохо, то он имеет право подать в суд на компанию-перевозчика.

— Пассажир обращается к водителю и просит: «Включите кондиционер, я чувствую себя нехорошо». А водитель в свою очередь говорит: «Открой окно, мне невыгодно». Но это же не выход из ситуации — там за окном жара. Пассажир имеет право предъявить и к перевозчику, и к водителю свои требования, если случилась какая-то беда со здоровьем, — говорит Конышев.