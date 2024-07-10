«Сердцем города является улица Ленина»: центр Новосибирска станет пешеходным

Сейчас идет проектирование туристического центра города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной на постоянной основе. Об этом завила бывший вице-мэр Анна Терешкова.



По ее словам, решение о том, чтобы сделать центральную улицу города пешеходной, принял общественный экспертный совет Новосибирска.



— Сейчас идет проектирование туристического центра Новосибирска. Ленина планируют перекрыть планируют до улицы Урицкого. Пока пешеходной сделают только Ленина, улицы Советская и Урицкого останутся проезжими. Сердцем города является улица Ленина, — рассказала Анна Терешкова.

Как отметила бывший вице-мэр, когда точно Ленина сделают пешеходной, пока неизвестно, но до конца года архитекторы должны представить концепцию туристического центра города.

