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Дороги и транспорт «Сердцем города является улица Ленина»: центр Новосибирска станет пешеходным

«Сердцем города является улица Ленина»: центр Новосибирска станет пешеходным

Улицы Советская и Урицкого останутся открытыми для проезда автомобилей

1 627
90 комментариев
Сейчас идет проектирование туристического центра города

Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной на постоянной основе. Об этом завила бывший вице-мэр Анна Терешкова.

По ее словам, решение о том, чтобы сделать центральную улицу города пешеходной, принял общественный экспертный совет Новосибирска.

— Сейчас идет проектирование туристического центра Новосибирска. Ленина планируют перекрыть планируют до улицы Урицкого. Пока пешеходной сделают только Ленина, улицы Советская и Урицкого останутся проезжими. Сердцем города является улица Ленина, — рассказала Анна Терешкова.

Как отметила бывший вице-мэр, когда точно Ленина сделают пешеходной, пока неизвестно, но до конца года архитекторы должны представить концепцию туристического центра города.

Последний раз улицу Ленина делали пешеходной на Новогодние праздники. Она была перекрыта с 17 ноября до 1 февраля.

ПО ТЕМЕ
Улица Ленина Пешеходная улица Новосибирск Анна Терешкова
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Комментарии
95
СТИХИЯ ВОЗДУХ
10 июля 2024, 20:09
Так Анна уже ни при делах)
styil
10 июля 2024, 20:11
вредители действуют? разогнать этот "экспертный совет", спрашивать у здравомыслящих нужно!
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