НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

с-в.

 742мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

ТЕМА ДНЯ

8-летнюю девочку изнасиловали в туалете

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Подростка сбили возле дачи
Прокатил ребенка на бензобаке
Эпатажная фотограф
6 необычных мест вокруг города
Как пережить давление в жару
Многодетные на пикете у Кремля
Афиша на июль
НГС в Telegram
Дороги и транспорт По Новосибирской области проехали участники легендарного ралли «Шёлковый путь» — очень пыльное видео гонки

По Новосибирской области проехали участники легендарного ралли «Шёлковый путь» — очень пыльное видео гонки

Два участка ралли проходят через регион

954
2 комментария
Ралли соединяет пять российских регионов

Новосибирская область принимает два скоростных участка ралли «Шёлковый путь» — они проходят через Болотнинский и Тогучинский районы.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минспорта, ралли-марафон в этом году проходит по маршруту длиной 5 243 километра.

Маршрут соединяет пять регионов России: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай с регионами Западной и Центральной Монголии, и Гоби.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ралли Шелковый путь
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 июля 2024, 16:15
Без них пыль столбом. Кто их сюда притащил
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Рекомендуем
Знакомства

Bjorn Ironside,  39

Антон,  56

Елена,  37

Ирина,  52

Елена,  45

Юрий,  43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление