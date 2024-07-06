По Новосибирской области проехали участники легендарного ралли «Шёлковый путь» — очень пыльное видео гонки

Новосибирская область принимает два скоростных участка ралли «Шёлковый путь» — они проходят через Болотнинский и Тогучинский районы.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минспорта, ралли-марафон в этом году проходит по маршруту длиной 5 243 километра.
Маршрут соединяет пять регионов России: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай с регионами Западной и Центральной Монголии, и Гоби.
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