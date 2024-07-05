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Дороги и транспорт «Почти каждый день цена растёт»: сравниваем стоимость бензина на «Газпромнефти» и других новосибирских заправках

«Почти каждый день цена растёт»: сравниваем стоимость бензина на «Газпромнефти» и других новосибирских заправках

Средние цены, по данным аналитиков, также пошли в рост

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31 комментарий
Для сравнения старой и новой цены на «Газпромнефти» мы приехали на АЗС на улице Большевистской спустя почти 9 месяцев с последнего замера

В Новосибирске выросла стоимость бензина на АЗС «Газпромнефть». Ситуацию заметили читатели НГС, которые постоянно заправляются именно в этой сети автозаправок. Мы также узнали, несколько топливо выросло в среднем по региону сначала года и объездили ряд других АЗС для сравнения.

— Я только на «Газпромнефти» всегда заправляюсь. Говорю, не приукрашивая: за последние два месяца я приезжаю на АЗС и вижу: почти каждый день цена растет. На 5–10 копеек, но постоянно, — заявил житель Новосибирска Антон.

— Часто читаю новости НГС, но почему нет комментария о том, как на «Газпроме» быстро подорожал бензин? Узнать бы причину, думаю это многих интересует, — написал редакции другой новосибирец. Имени он не назвал.

НГС проверил то, что заявили читатели. 10 октября 2023 года НГС опубликовал обзор рынка топлива для розничной продажи в Новосибирске. Там мы также смотрели цены на заправки «Газпромнефти» на улице Большевистской у «Ленты». Вчера фотограф НГС снова проверил ее.

Самый солидный прирост цены — у бензина марки АИ-92

Бензин марки АИ-92 на конкретной АЗС «Газпромнефти» подорожал с октября на 5,99% до 51,3 рубля за литр. АИ-95 — на 3,19% до 55 рублей за литр. Топливо G-drive стало дороже на 4,45% и теперь стоит 70,45 рублей, Дизель на «Газпромнефти» вырос на 2,33% — до 70,15 рублей за литр. При этом с начала 2024 года в Новосибирской области дизельное топливо подешевело на 1,79% (по данным Новосибирскстаста).

Вот какие цены были на других заправках вчера.

Цены топлива на АЗС «Nafta24» 4 июля

Если верить официальной статистике Новосибирскстата, цены на бензин в Новосибирске с 9 января по 24 июня (самые последние данные) выросли от 2,35% до 3,26%. Дизель же, напротив, подешевел на 1,79%. Подробней в — инфографике.

С начала года бензин в Новосибирской област дорожал, а дизель дешевел. Но это средняя температура по палате, на местах данные разнятся

По состоянию на 4 июля, цена топлива на АЗС «Гранд», «Nafta24», «Прайм» и «Энергия» укладывается в статистику Новосибирскстата — стоимость на заправках отличается от средней по городу на сущие копейки. В «Газпромнефти» цена чуть больше, чем у конкурентов.

Цены на АЗС «Прайм» 4 июля

НГС направил запрос в «Газпромнефть» с просьбой прокомментировать темпы роста цены топлива розницу и озвучить его причины.

ПАО «Газпром нефть» — российская нефтяная компания. В основном занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. Компания входит в тройку российских лидеров в этом секторе. Основной владелец «Газпром нефти» — российская газовая компания «Газпром», которая контролирует 95,68 % акций компании, остальные 4,32 % находятся в свободном обращении.

Редакция также запросила информацию о результатах мониторинга цен на автомобильное топливо в регионе и принятых к нарушителям мерах в новосибирском управлении ФАС. При получении ответов материал будет дополнен.

Цены на АЗС «Энергия» 4 июля

В сентябре 2023 года «Газпромнефть» отказалась обсуждать рост цен на бензин в Новосибирске. Топливный гигант проигнорировал запрос редакции НГС и не предупредил об отсрочке ответа. При этом представитель организации рассказал о негласном запрете обсуждать эту тему.

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Комментарии
31
ральф
5 июля 2024, 10:32
Нам не нужно рассказывать о причинах роста цен. Нам нужно чтобы цены не только не росли, а даже снижались! С ростом производительности труда цены должны снижаться!
Ханна Намити
5 июля 2024, 10:39
АИ-94??? Это где такое топливо нашли?
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