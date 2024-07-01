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Дороги и транспорт «Попросили допить перед турникетом»: в метро объяснили, почему со стаканчиками кофе не пускают к вагонам

«Попросили допить перед турникетом»: в метро объяснили, почему со стаканчиками кофе не пускают к вагонам

Одна из пассажирок оказалась удивлена таким запретом

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2 комментария
Таблички о запрете напитков в стаканах висят на дверях станций

«Новосибирский метрополитен» объяснил пассажирам несколько правил перевозки: в список запрещенного попали стаканчики с кофе, какао и другими напитками и животные без переноски. За тем, чтобы люди соблюдали эти правила, должны следить контролеры, иначе сотрудникам грозит дисциплинарное наказание.

Об этом метро сообщило в ответ на запрос НГС — в редакцию написала читательница, которая недоумевала по поводу одного из инцидентов.

— Спустились в метро на «Золотой Ниве». В руках бойфренда был закрывающийся стакан. Когда контролер увидела, она вежливо попросила либо выбросить его, либо допить какао, не проходя на платформу — в итоге, спасибо, разрешила убрать емкость в сумку. Потом зашли в вагон, а там спокойно сидят люди с такими же стаканами. Нестыковка, — удивляется читательница Ирина.

При этом девушка уверяет, что не раз видела в вагонах метро людей с напитками.

Еще одна жительница Новосибирска, пользовательница сервиса 2ГИС в своем отзыве уверяет, что 2 июня 2024 года сотрудница станции метро «Заельцовская» не пропустила ее с собакой, которая была в сумке.

— Несколько лет перевожу собачку весом 1,5 килограмма в сумке, и никого это не беспокоило. Мы прошли в вагон на следующей станции, — написала женщина.

Запрет на стаканы с кофе и другими напитками метрополитен объясняет тем, что даже с закрытой крышкой не гарантируется их герметичность.

Чтобы взять с собой животное, нужно посадить его в клетку или, например, корзину, коробку, контейнер с глухим дном. При этом сумма измерений ширины, длины и высоты переноски не должна превышать 150 сантиметров. Исключение делается для собак-поводырей, которые сопровождают инвалидов, и чтобы провезти такого питомца просто на поводке, нужны документы о его спецобучениии.

В прошлом году в новосибирском метро сняли на видео пассажира, курившего в вагоне.

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Новосибирск Метро Метрополитен Питомцы Животные Напитки Правила провоза животных
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Комментарии
2
Гость
1 июля 2024, 17:42
Могу открыть кран где приспичит
Гость
1 июля 2024, 17:42
Герметичность меня никому не гарантирую.
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