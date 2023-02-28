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В новосибирском метро сняли на видео курящего в вагоне пассажира

Мужчина в черной куртке затянул сигарету рядом с другими людьми

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Видео появилось в Сети сегодня

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В Новосибирске заметили мужчину в капюшоне, который курил в вагоне метро. Ролик опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На ролике видно, как мужчина в черной куртке закуривает сигарету в вагоне новосибирского метро. Недалеко от него сидят другие пассажиры, но нарушителя это не смущает.

— В метро был замечен наглый мужчина, который спокойно курил во время поездки, — говорится в паблике.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск» / vk.com

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и метрополитен. На момент публикации комментариев не было.

Недавно мы писали о том, что 22-летний пассажир рейса Хабаровск — Новосибирск во время полета закурил сигарету в туалете. За это мужчину оштрафовали.

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