В новосибирском метро сняли на видео курящего в вагоне пассажира

В Новосибирске заметили мужчину в капюшоне, который курил в вагоне метро. Ролик опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На ролике видно, как мужчина в черной куртке закуривает сигарету в вагоне новосибирского метро. Недалеко от него сидят другие пассажиры, но нарушителя это не смущает.
— В метро был замечен наглый мужчина, который спокойно курил во время поездки, — говорится в паблике.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и метрополитен. На момент публикации комментариев не было.
Недавно мы писали о том, что 22-летний пассажир рейса Хабаровск — Новосибирск во время полета закурил сигарету в туалете. За это мужчину оштрафовали.