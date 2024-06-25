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Дороги и транспорт «Такси из Толмачево в Академ — 2000 рублей»: читатели НГС — о том, как добираются в новосибирский аэропорт и обратно

«Такси из Толмачево в Академ — 2000 рублей»: читатели НГС — о том, как добираются в новосибирский аэропорт и обратно

Часть горожан отмечает, что городской транспорт в этом направлении развит плохо, другие не согласны с такой оценкой

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1 комментарий
Мнения новосибирцев об автобусе №111Э расходятся

Накануне корреспондент НГС в своей колонке поделилась мнением о доступности новосибирского транспорта в направлении аэропорта Толмачево. Читатели оставили под материалом больше 200 комментариев. Часть из них согласилась с автором, другие, напротив, уверены, что не все с автобусами в этом направлении плохо. Публикуем самые интересные комментарии.

«Есть ноги и колеса»

Анонимная читательница НГС отметила, что живет на станции метро «Гагаринская», и добирается до аэропорта через «Вокзал-Главный», куда предпочитает ходить пешком.

— Мне всегда проще дойти пешком до вокзала, даже с детьми и чемоданами, потому что у первых есть ноги, а у вторых — колёса, сесть там на автобус и доехать до аэропорта. Обратно я часто езжу на каком-нибудь пазике до метро, ну и на метро уже обратно до «Гагаринской». Потому что такси нынче ненадёжно ходит, не доверяю я ему, — отметила сибирячка.

Пользователь под ником «Bream» также сообщил, что ездит в аэропорт на автобусе №111э с железнодорожного вокзала.

— До вокзала на маршрутке. Автобус ходит раз в полчаса (да, там есть ночной перерыв, но у меня рейсы в него не попадали ни разу). Ехать минут 40–45, кольцо ада он не проезжает, ему сразу направо с моста, — отметил читатель.

Другой читатель отмечает: проблем с транспортом, в частности с экспрессом №111 в направлении аэровокзала у него не было.

— В этом году летал в Москву, никаких проблем со 111Э не было, туда и обратно на нём ехал. В новогодние праздники интервал составлял час, автобус был не полный и в одном, и в другом случае, рассчитывался банковской картой, можно и наличкой, да, пока все не рассчитались, мы никуда не ехали, но всё по расписанию. В чём проблема?, — интересуется пользователь.

Другой комментатор добавил, что и автобус №112 ходит четко по расписанию. Еще один пользователь вообще отметил, что все описанное в статье — вранье.

— В этой статье наврано с первой буквы до последней. Такси стоит не пару тысяч, а значительно дешевле. Экспресс №111 ходит с Главного строго по расписанию и сесть в него не проблема. Сам неделю назад летал в Москву. Ехал на №111, никаких проблем. А в столице народу столько, что из аэропорта ехал до метро в переполненном автобусе, — поделился читатель.

К слову, среди комментаторов, утверждающих, что проблем с транспортом в этом направлении нет и защищающих автобус №111Э, мнения разошлись — только наличкой там можно рассчитываться или доступен и безналичный расчет, на входе взимают плату или на выходе. Также мнения разошлись по поводу регулярности рейса — кто-то пишет, что автобус ходит раз в 30 минут, кто-то говорит о том, что он приходит раз в час, а кто-то отмечает, что ждал его 1,5 часа, но так и не дождался.

«Спасение утопающих»

Многие читатели недовольны транспортной доступность до аэропорта. Особенно много жалоб поступает от жителей Академгородка, Бердска и окрестных населенных пунктов. По их словам, в Толмачево добраться оттуда — отдельное испытание.

— За пару дней до отъезда начинаешь мучительно анализировать варианты, как добраться из Академа до Толмачево, и в итоге только один вариант — отдать 2 тысячи рублей на такси. Не слабо так, — пишет анонимный автор.

— Неделю назад на такси Толмачево-Академ поездка вышла 2000 рублей. Да, решается проблема двумя электричками и пешей прогулкой от аэропорта до станции Аэрофлот (всего лишь 2,5 км с чемоданом, и остановочная платформа, где в 6 утра пьяные люди досыпают на скамейках, шарятся в поисках бутылок в мусорках), зато без пробок, конечно... Впечатление от города самое незабываемое в первые 30 минут, — пишет комментатор.

Еще один аноним утверждает, что проще действительно добраться в аэропорт на такси, чем рисковать временем и нервами.

— Увы. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Если не часто надо в аэропорт, то лучше на такси. И нервы, и комфорт. Какой-никакой, — пишет комментатор.

Kirsam уверен: аэроэкспресс городу бы не помешал. Еще один анонимный автор напоминает, что часто тем, кто следует в аэропорт, приходится делить дорогу вместе с теми, кто едет в населенные пункты, расположенные рядом.

— Едут в свои деревни куча людей, и со всеми остановками, стоя удовольствия мало. Зачем остановки устроили в Оби и так далее? — интересуется автор.

Один из читателей отмечает, что город должен стремиться к лучшему, а за 400 рублей в аэропорт уже давно не уехать.

— Что сравнивать с худшим, когда должно быть понятно, регулярно и удобно? Такси до аэропорта за 400 рублей? Ну, не знаю, не знаю, — сомневается он.

— Да, все верно! Часто летаю, могу уверенно утверждать, что Толмачево — один из аэропортов, существенно обделенных общественным транспортом. Транспортные потоки к воздушной гавани города Новосибирска вот совсем не логичны и не рассчитаны на авиатуристов, — заключил читатель НГС.

Ранее НГС писал о том, на какой стадии сейчас проект железной дороги до Толмачево. Ответ на этот вопрос дали в правительстве.

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Транспорт Толмачево Аэропорт
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