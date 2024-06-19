Планирует губернатор, выбирает мэрия: ждать ли Новосибирску белорусских строителей метро

Недавно новосибирскому метро исполнилось 45 лет Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В министерстве транспорта Новосибирской области заявили, что, несмотря на планы по привлечению белорусских специалистов к строительству метро, подрядчика будет выбирать мэрия. В конце мая губернатор Андрей Травников в интервью изданию «Sputnik Беларусь» отметил, что из-за того, что метрополитен в Новосибирске не развивался, местные проектировщики потеряли свои компетенции.

— Вопрос о привлечении специалистов из Республики Беларусь для проектирования и строительства Новосибирского метрополитена обсуждался на уровне губернатора. Определение подрядчика для проведения работ по проектировке и строительству метрополитена проводит заказчик в соответствие с Федеральным законом, — заявили в пресс-службе минтранса Новосибирской области.

В минтрансе отметили, что вопросы строительства транспортной инфраструктуры относятся к полномочиям местных властей. Поэтому власти были настроены на поиск специалистов за пределами Новосибирской области, в том числе в Республике Беларусь.

— Заказчиком проектирования Новосибирского метрополитена будет являться мэрия, — отметили в правительстве региона.



При этом в 2024–2025 годах из регионального бюджета выделят 540 миллионов рублей на софинансирование разработки проектной документации для строительства новосибирского метрополитена.



В середине мая стало известно, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о создании муниципального учреждения «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Оно будет заниматься развитием линий метрополитена, проектированием и строительством подземных транспортных сооружений и сопутствующих им наземных объектов, выполнять функции заказчика строительства. 17 июня корреспонденту НГС сообщили в мэрии, что сейчас подготовлен устав учреждения, ожидается его регистрация. После этого будет принято решение о назначении директора.



В мае новосибирскому метро исполнилось 45 лет. О его истории рассказал один из первых метростроителей Новосибирска Виктор Миронов.