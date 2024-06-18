НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +17

7 м/c,

с-з.

 741мм 54%
Подробнее
8 Пробки
USD 89,05
EUR 95,39
Реклама

СРОЧНО

Грузовик с фруктами впечатался в дорожный каток

Новый закон о самозащите
Лето с пользой
Дорожная мафия
Как не пропустить отпуск
«О`Кей» закрывает гипермаркет
Вложила миллион в бельё
НГС в Telegram
Дороги и транспорт На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт — откуда они будут ходить

На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт — откуда они будут ходить

На два дня проезд автомобилей по территории кладбищ будет ограничен

161
1 комментарий
Будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ

Дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки запустят в Новосибирске до кладбищ 22 и 23 июня.

— В связи с проведением церковных праздников Троицкой Родительской субботы 22 июня и Святой Троицы 23 июня будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава и организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Дополнительный транспорт будет следовать:

— Три маршрутных такси «Магазин «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище».

Троллейбусы:

— № 2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 5 «Микрорайон «Стрижи» — Ул. Ленинградская»;
— № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в «межпиковое» время);

Трамваи:

— № 3 «Молкомбинат — М. «Площадь Маркса»;

Автобусы:

— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;
— № 36 «Микрорайон «Щ» — Ул. Колыванская»;
— № 50 «Ул. Твардовского — УМ-3»;
— № 54 «Ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 54к «Ст. Матвеевка — СНТ «Кедр»;
— № 68 «Ст. Матвеевка — М. «Студенческая»;
— № 77л «Ул. Ветлужская — Сады»;
— № 9 «Ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м»;
— № 27 «Пл. им. Калинина — Северное кладбище»;
— № 46 «Северное кладбище — Автопорт «Калининский»;
— № 53 «Пл. им. Калинина — Крылья»;
— № 64 «Ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;
— № 73 «Ул. Флотская — Северное кладбище»;

Маршрутные такси:

— № 30 «Ул. Амбулаторная — Сад им. Дзержинского — Ул. Амбулаторная»;
— № 30а «Ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал-Главный — Ул. Амбулаторная»;
— № 73 «Северное кладбище — ДК Кирова».

Отметим, что 22 и 23 июня с 9:00 до 19:00 часов будет зарыт проезд по трем кладбищам «Заельцовском», «Гусинобродском», «Клещихинском».

Накануне Троицы православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать каждого покойного христианина. Рассказываем о значении этого дня и его традициях.

ПО ТЕМЕ
Общественный траноспорт Троица Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками
Татьяна Строкатова
молодая мама
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Тати,  42

Лена,  51

Татьяна,  39

Андрей,  43

Марко,  33

Vampir,  35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление