На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт — откуда они будут ходить

Дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки запустят в Новосибирске до кладбищ 22 и 23 июня.
— В связи с проведением церковных праздников Троицкой Родительской субботы 22 июня и Святой Троицы 23 июня будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава и организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Дополнительный транспорт будет следовать:
— Три маршрутных такси «Магазин «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище».
Троллейбусы:
— № 2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 5 «Микрорайон «Стрижи» — Ул. Ленинградская»;
— № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в «межпиковое» время);
Трамваи:
— № 3 «Молкомбинат — М. «Площадь Маркса»;
Автобусы:
— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;
— № 36 «Микрорайон «Щ» — Ул. Колыванская»;
— № 50 «Ул. Твардовского — УМ-3»;
— № 54 «Ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 54к «Ст. Матвеевка — СНТ «Кедр»;
— № 68 «Ст. Матвеевка — М. «Студенческая»;
— № 77л «Ул. Ветлужская — Сады»;
— № 9 «Ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м»;
— № 27 «Пл. им. Калинина — Северное кладбище»;
— № 46 «Северное кладбище — Автопорт «Калининский»;
— № 53 «Пл. им. Калинина — Крылья»;
— № 64 «Ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;
— № 73 «Ул. Флотская — Северное кладбище»;
Маршрутные такси:
— № 30 «Ул. Амбулаторная — Сад им. Дзержинского — Ул. Амбулаторная»;
— № 30а «Ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал-Главный — Ул. Амбулаторная»;
— № 73 «Северное кладбище — ДК Кирова».
Отметим, что 22 и 23 июня с 9:00 до 19:00 часов будет зарыт проезд по трем кладбищам «Заельцовском», «Гусинобродском», «Клещихинском».
Накануне Троицы православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать каждого покойного христианина. Рассказываем о значении этого дня и его традициях.