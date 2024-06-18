На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт — откуда они будут ходить

Будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки запустят в Новосибирске до кладбищ 22 и 23 июня.



— В связи с проведением церковных праздников Троицкой Родительской субботы 22 июня и Святой Троицы 23 июня будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава и организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта, — сообщили в мэрии Новосибирска.



Дополнительный транспорт будет следовать:



— Три маршрутных такси «Магазин «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище».



Троллейбусы:



— № 2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный»;

— № 5 «Микрорайон «Стрижи» — Ул. Ленинградская»;

— № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в «межпиковое» время);



Трамваи:



— № 3 «Молкомбинат — М. «Площадь Маркса»;



Автобусы:



— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;

— № 36 «Микрорайон «Щ» — Ул. Колыванская»;

— № 50 «Ул. Твардовского — УМ-3»;

— № 54 «Ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный»;

— № 54к «Ст. Матвеевка — СНТ «Кедр»;

— № 68 «Ст. Матвеевка — М. «Студенческая»;

— № 77л «Ул. Ветлужская — Сады»;

— № 9 «Ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м»;

— № 27 «Пл. им. Калинина — Северное кладбище»;

— № 46 «Северное кладбище — Автопорт «Калининский»;

— № 53 «Пл. им. Калинина — Крылья»;

— № 64 «Ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;

— № 73 «Ул. Флотская — Северное кладбище»;



Маршрутные такси:



— № 30 «Ул. Амбулаторная — Сад им. Дзержинского — Ул. Амбулаторная»;

— № 30а «Ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал-Главный — Ул. Амбулаторная»;

— № 73 «Северное кладбище — ДК Кирова».



Отметим, что 22 и 23 июня с 9:00 до 19:00 часов будет зарыт проезд по трем кладбищам «Заельцовском», «Гусинобродском», «Клещихинском».

