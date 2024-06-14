Дороже Турции: цена на перелеты из Новосибирска на Сахалин перевалила за 80 тысяч рублей

Южно-Сахалинск — административный центр Сахалинской области, она полностью расположена на острове Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Стоимость прямых перелетов из Новосибирска до Южно-Сахалинска и обратно поднялась до 87 155 рублей. Такую цену 13 июня показал сайт Aviasales на даты вылетов 24 июня и 1 июля.



На агрегаторе указано, что прямые перелеты осуществляет авиакомпания S7. Другие перевозчики также работают по этому направлению, но осуществляют рейсы с пересадками в Красноярске, Иркустске, Хабаровске и Владивостоке. Цены на те же даты начинаются от 41 355 рублей.

Сайт предупреждает о том, что цены регулярно обновляются Источник: aviasales.ru











При этом на сайте авиакомпании можно приобрести билеты по этому направлению дешевле — за 53 120 рублей. Судя по информации на сайте S7, на рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск не осталось билетов класса «Эконом Базовый» (по состоянию на вечер 13 июня). Время в полете составляет 5,5–6 часов.



После обновления информации на Aviasales по направлению Новосибирск — Южно-Сахалинск появились совместные билеты S7 и «Аэрофлот», которые сайт называл «самыми быстрыми». Цена на них составляла больше 131 тысячи рублей.

Цена на рейсы с пересадками Источник: aviasales.ru











Для сравнения НГС решил изучить цены на зарубежные рейсы. Выяснилось, что стоимость перелета в Анталию (Турция) на те же даты начинаются от 43 791 рубля, в Дубай (ОАЭ) — от 70 001 рубля, Шарм-эш-Шейх (Египет) — от 73 800 рублей.

Ранее в S7 в ответе на запрос корреспондента НГС о перелетах по другому направлению объясняли, что на коммерческих рейсах компания использует динамическое ценообразование. Стоимость авиабилетов зависит от спроса на рейс, даты и времени вылета, а также технических аспектов.



— Система динамического ценообразования позволяет избегать ситуаций, когда из-за повышенного спроса на рейсе не остается свободных мест за долгое время до вылета. Общий подход строится на том, что крайнее место на рейсе должно быть продано в день его вылета. Такая система позволяет обеспечивать наличие свободных кресел для пассажиров, которые имеют безотлагательные причины для поездки и могут принимать решение о покупке билета на рейс даже в день вылета, — говорилось в ответе.

Цена на официальном сайте S7 Airlanes Источник: ibe.s7.ru











НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы выяснить, каким образом формируется такая цена из Новосибирска в Южно-Сахалинск и обратно, и почему стоимость перелета по этому направлению на единственные прямые рейсы может превышать 80 тысяч рублей.



В ноябре 2023 года аналогичная ситуация произошла с ценами на рейсы из Москвы в Новосибирск. Стоимость перелета компанией «Аэрофлот» за двоих перевалила за 80 тысяч рублей. Перевозчик объяснил, с чем это связано.

