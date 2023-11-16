Цена перелета из Москвы в Новосибирск за двоих перевалила за 80 000 рублей — объяснение «Аэрофлота»

— Авиакомпания при формировании тарифов использует динамическое ценообразование, что является общемировой практикой. Это позволяет пассажирам, которые заблаговременно планируют свои путешествия, приобрести билеты по более выгодному низкому тарифу. При приобретении билета непосредственно в день вылета, как правило, в наличии остаются только билеты по более высоким тарифам, — ответили в пресс-центре.

