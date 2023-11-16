Цена перелета из Москвы в Новосибирск за двоих перевалила за 80 000 рублей — объяснение «Аэрофлота»

16 ноября стоимость перелета двух человек из Москвы в Новосибирск «Аэрофлотом» превысила 80 тысяч рублей. В авиакомпании объяснили, как формируется цена на перелет.
На стоимость билетов обратил внимание читатель НГС Евгений. Он объяснил, что раньше покупал билеты заранее, но 15 ноября ему потребовалось приобрести два билета на ближайшие даты.
— Пытаюсь купить перелет из Москвы в Новосибирск или в любой из близлежащих городов (Томск, Барнаул, Кемерово) по адекватной цене. В итоге перелет в одну сторону на двух человек стоит от 80 тысяч рублей, а то и больше. Таких цен я не помню, — объяснил мужчина.
На сайте «Аэрофлота» указано, что перелет 16 ноября из Москвы в Новосибирск обойдется в 82 878 рублей на двоих человек, билет на одного — 41 439 рублей. На следующие дни цены ниже: 32 906 рублей 17 ноября, 21 036 рублей 18 ноября, 13 846 рублей 19 и 20 ноября. НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы выяснить, как складывается цена на билеты.
— Авиакомпания при формировании тарифов использует динамическое ценообразование, что является общемировой практикой. Это позволяет пассажирам, которые заблаговременно планируют свои путешествия, приобрести билеты по более выгодному низкому тарифу. При приобретении билета непосредственно в день вылета, как правило, в наличии остаются только билеты по более высоким тарифам, — ответили в пресс-центре.
В компании отметили, что на 16 ноября билетов эконом-класса на перелет из Москвы в Новосибирск не осталось. В наличии есть только транзитные рейсы.
В начале ноября Новосибирская транспортная прокуратура внесла представление гендиректору «Аэрофлота» Сергею Александровскому и возбудила административное дело из-за рейса Пхукет — Красноярск. Авиакомпания не обеспечила пассажиров гостиницей после того, как судно приземлилось в Новосибирске из-за непогоды.