НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

южн.

 748мм 99%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,02
EUR 95,74
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцы поскандалили из-за «Соснового бора»

Дело Перлова
Лето с пользой
Подделка от автодилера
Как не пропустить отпуск
Обзор набережных
Возвращение к бывшим
Неудачные свидания
Худшие дорожники Новосибирска
Экстрасенсы в селе
НГС в Telegram
Дороги и транспорт За поездку больше 700 рублей: утром в Новосибирске резко выросла цена на такси

За поездку больше 700 рублей: утром в Новосибирске резко выросла цена на такси

Рост связывают с высоким спросом

1 049
4 комментария
Повышенный спрос на такси зафиксировали в Дзержинском и Октябрьском районах

Утром 13 июня в Новосибирске выросли цены на поездки в такси. Сервис «Яндекс.Go» объясняет это высоким спросом.

Подорожание заметила читательница НГС Ольга. По ее словам, обычно поездка от улицы Есенина в Дзержинском районе до улицы Ленина утром обходится в 350–400 рублей, максимум — 500. Сегодня утром цена подскочила до 705 рублей. Через некоторое время она снизилась на 27 рублей.

Такими были цены утром в Дзержинском районе

В приложении «Яндекс.Go» указано, что высокая цена связана с повышенным спросом:

— Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено.

При этом в центре города наблюдается средний или низкий спрос. Например, цена на поездку от площади Ленина до аэропорта Толмачево составляет 634 рубля, до вокзала Новосибирск-Главный — 130 рублей. Поездка от улицы Татьяны Снежиной до вокзала обойдется в 688 рублей (повышенный спрос), от улицы Виктора Шевелева — 893 рубля при среднем спросе.

Сегодня утром на Новосибирск опустился густой туман. Посмотрите на него на фото корреспондентов и читателей.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Такси Цены на такси Яндекс Go Дзержинский район Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях периода
Юлия Тарантина
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Рекомендуем
Знакомства

Aleksei,  40

Viktor,  28

Timka,  21

Ленок,  50

Davlady,  26

Baht,  47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление