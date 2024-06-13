За поездку больше 700 рублей: утром в Новосибирске резко выросла цена на такси

Повышенный спрос на такси зафиксировали в Дзержинском и Октябрьском районах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 13 июня в Новосибирске выросли цены на поездки в такси. Сервис «Яндекс.Go» объясняет это высоким спросом.



Подорожание заметила читательница НГС Ольга. По ее словам, обычно поездка от улицы Есенина в Дзержинском районе до улицы Ленина утром обходится в 350–400 рублей, максимум — 500. Сегодня утром цена подскочила до 705 рублей. Через некоторое время она снизилась на 27 рублей.

Такими были цены утром в Дзержинском районе Источник: Яндекс.Go











В приложении «Яндекс.Go» указано, что высокая цена связана с повышенным спросом:

— Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено.

При этом в центре города наблюдается средний или низкий спрос. Например, цена на поездку от площади Ленина до аэропорта Толмачево составляет 634 рубля, до вокзала Новосибирск-Главный — 130 рублей. Поездка от улицы Татьяны Снежиной до вокзала обойдется в 688 рублей (повышенный спрос), от улицы Виктора Шевелева — 893 рубля при среднем спросе.

Сегодня утром на Новосибирск опустился густой туман. Посмотрите на него на фото корреспондентов и читателей.