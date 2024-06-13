Лето Густой туман опустился на Новосибирск — смотрим на атмосферные фото
Густой туман опустился на Новосибирск — смотрим на атмосферные фото
Его заметили рано утром
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Утром 13 июня на Новосибирск опустился густой туман. Его заметили в нескольких районах. Посмотрите на снимках читателей и журналистов НГС, как преобразился город.
Небольшая панорама туманного города
Источник: Сергей Уланов / NGS.RU
Как сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирске температура воздуха может подняться до +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный силой 3–8 м/с. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Уже на этой неделе в Новосибирск может прийти жара до +31 градуса. При этом осадков на выходных не прогнозируют. Читайте подробный прогноз от сервисов в нашем материале.
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