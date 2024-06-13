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Лето Густой туман опустился на Новосибирск — смотрим на атмосферные фото

Густой туман опустился на Новосибирск — смотрим на атмосферные фото

Его заметили рано утром

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Так выглядела площадь Ленина около 08:00

Утром 13 июня на Новосибирск опустился густой туман. Его заметили в нескольких районах. Посмотрите на снимках читателей и журналистов НГС, как преобразился город.

Водителям в такую погоду нужно быть особенно внимательными
Верхиние этажи зданий скрыты туманом
Дымку видно и надо водой
Туман у метромоста
Еще одно эффектное фото
Автомобилистам на Октябрьском мосту тоже приходится ехать в условиях не очень хорошей видимости
Небольшая панорама туманного города
В черно-белых тонах туманный Новосибирск выглядит мрачно, но атмосферно
В Дзержинском районе с трудом можно разглядеть даже соседние дома
Утром в городе достаточно тепло, +18 градусов, пишет «Западно-Сибирское УГМС»

Как сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирске температура воздуха может подняться до +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный силой 3–8 м/с. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Скоро туман рассеется

Уже на этой неделе в Новосибирск может прийти жара до +31 градуса. При этом осадков на выходных не прогнозируют. Читайте подробный прогноз от сервисов в нашем материале.

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