Густой туман опустился на Новосибирск — смотрим на атмосферные фото

Так выглядела площадь Ленина около 08:00 Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Утром 13 июня на Новосибирск опустился густой туман. Его заметили в нескольких районах. Посмотрите на снимках читателей и журналистов НГС, как преобразился город.



Водителям в такую погоду нужно быть особенно внимательными Источник: читательница НГС Наталья











Верхиние этажи зданий скрыты туманом Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Дымку видно и надо водой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Туман у метромоста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Еще одно эффектное фото Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Автомобилистам на Октябрьском мосту тоже приходится ехать в условиях не очень хорошей видимости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Небольшая панорама туманного города Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

В черно-белых тонах туманный Новосибирск выглядит мрачно, но атмосферно Источник: читатель НГС Иван











В Дзержинском районе с трудом можно разглядеть даже соседние дома Источник: читательница НГС Наталья











Утром в городе достаточно тепло, +18 градусов, пишет «Западно-Сибирское УГМС» Источник: читательница НГС Наталья











Как сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирске температура воздуха может подняться до +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный силой 3–8 м/с. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Скоро туман рассеется Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Уже на этой неделе в Новосибирск может прийти жара до +31 градуса. При этом осадков на выходных не прогнозируют. Читайте подробный прогноз от сервисов в нашем материале.