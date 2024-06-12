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Лето Наконец-то лето: в Новосибирске ожидается жара до +31 градуса и ясная погода — прогноз на три дня

Наконец-то лето: в Новосибирске ожидается жара до +31 градуса и ясная погода — прогноз на три дня

Дожди из города уходят

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Стоит позаботиться о солнцезащитном креме

В Новосибирске пасмурную погоду сменит яркое солнце и жара. Изучаем прогнозы популярных сервисов на ближайшие три дня. Новосибирцы наконец-то дождались лето!

По данным Гидрометцентра в четверг, 13 июня, в городе еще будет облачно, а вот в пятницу и субботу — ни облачка! Днем ожидается +27... +30 градусов, ночью — +15... +19 градусов.

Откладываем в сторону зонтики!

«Яндекс.Погода» обещает еще более высокие показатели! В дневные часы 15 июня воздух может прогреться до +31 градуса! При этом в четверг, 13 июня, возможен небольшой дождь. В ночные часы все три дня ожидается не ниже +17 градусов.

Жарче всего будет в субботу

Gismeteo тоже радует прогнозом. В светлое время суток 13 июня будет +27 градусов, в темное — +17 градусов. А 15 и 16 июня ожидается днем +29... +30 градусов, ночью — +17... +18 градусов.

Выходные будут отличные

Синоптики предупреждали, что жара надолго не задержится. Новосибирцев после нее вновь ждут дожди и грозы.

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