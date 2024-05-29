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Дороги и транспорт В новосибирское метро может вернуться пятивагонный состав

В новосибирское метро может вернуться пятивагонный состав

Проблема с его запуском возникла из-за того, что вагоны должны быть примерно в одном состоянии и с одним пробегом

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Поезда из пяти вагонов уже запускали в Новосибирске в рамках пилотного проекта

В этом году в новосибирском метро может появиться пятивагонный состав. Об этом рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков на сессии Горсовета.

— Мы занимаемся этой проблемой, скорее всего, в этом году один пятисоставной вагон мы начнем, — заявил Александр Веселков.

Недавно в пресс-центре мэрии рассказали НГС, что сейчас прорабатывается вопрос о покупке новых вагонов для метро взамен тех, чей срок эксплуатации заканчивается в 2031 году. После закупки вагонов для метро сформируют пятивагонные составы. Пока подготовку для закупки не начали.

— Вопрос количества, стоимости и условий приобретения вагонов метрополитена находится в процессе обсуждения. Приступить к реализации проекта по обновлению подвижного состава Новосибирского метрополитена планируется по мере определения источников финансирования, — объясняли в мэрии.

Поезда с пятью вагонами в Новосибирске запускали в 2022 года, они перевозили больше пассажиров, но пилотный проект закончился, и теперь в городе курсируют поезда только с четырьмя вагонами. Чтобы их вновь запустить необходимо увеличить парк составов, при этом все вагоны состава должны быть примерно в одном состоянии и с одним пробегом. Новосибирские власти надеялись на Москву, что вагоны из столицы привезут при обновлении составов там, но не вышло.

В начале мая начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин рассказал, что планируется продлить метро до «Экспоцентра», из-за того что в городе не хватает земли для депо. Также землю предложили зарезервировать в сторону микрорайона Стрижи для перспективной третьей линии. Кроме того, скоро в городе должны начать работы по продлению Дзержинской линии, Андрей Травников думает пригласить строителей и проектировщиков из Минска.

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Метро Вагон Состав Новосибирское метро Метрополитен
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