В новосибирское метро может вернуться пятивагонный состав

Поезда из пяти вагонов уже запускали в Новосибирске в рамках пилотного проекта Источник: Анна Богданова / NGS.RU











В этом году в новосибирском метро может появиться пятивагонный состав. Об этом рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков на сессии Горсовета.



— Мы занимаемся этой проблемой, скорее всего, в этом году один пятисоставной вагон мы начнем, — заявил Александр Веселков.

Недавно в пресс-центре мэрии рассказали НГС, что сейчас прорабатывается вопрос о покупке новых вагонов для метро взамен тех, чей срок эксплуатации заканчивается в 2031 году. После закупки вагонов для метро сформируют пятивагонные составы. Пока подготовку для закупки не начали.

— Вопрос количества, стоимости и условий приобретения вагонов метрополитена находится в процессе обсуждения. Приступить к реализации проекта по обновлению подвижного состава Новосибирского метрополитена планируется по мере определения источников финансирования, — объясняли в мэрии.

Поезда с пятью вагонами в Новосибирске запускали в 2022 года, они перевозили больше пассажиров, но пилотный проект закончился, и теперь в городе курсируют поезда только с четырьмя вагонами. Чтобы их вновь запустить необходимо увеличить парк составов, при этом все вагоны состава должны быть примерно в одном состоянии и с одним пробегом. Новосибирские власти надеялись на Москву, что вагоны из столицы привезут при обновлении составов там, но не вышло.