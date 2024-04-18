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Дороги и транспорт Много гиды и истории морских волков: стала известна дата открытия навигации по реке Обь

Много гиды и истории морских волков: стала известна дата открытия навигации по реке Обь

В этот день на Михайловской набережной на вопросы новосибирцев ответят опытные капитаны

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Самая популярная экскурсия по Оби — «Шесть мостов Новосибирска»

28 апреля на Михайловской набережной состоится праздничная программа в честь открытия навигации по Оби. Об этом 18 апреля сообщила руководитель отдела продаж компании «Речфлот» Екатерина Стадник в пресс-центре ТАСС.

— Будем 28 апреля торжественно открывать навигацию. Праздничная программа пройдет не только на Михайловской набережной, но и на теплоходах, мы готовим ее совместно с музеем города Новосибирска, — рассказала Стадник.

По словам спикера, в этот день состоятся первые речные экскурсии с удвоенным количеством гидов. На вопросы новосибирцев ответят опытные капитаны.

Смотрите наш фоторепортаж о том, как несколько лет толпа новосибирцев выстроилась в очередь к бесплатному теплоходу на набережной.

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