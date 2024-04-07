«Скорость должна быть 10 км/ч»: кто отвечает за рельсы, на которых трамвай начало опасно качать из стороны в сторону

В мэрии Новосибирска сообщили, что трамвай при проблемах с рельсами должен ехать не более 10 км/ч. Об этом говорится в ответе на запрос редакции НГС после публикации видео, где трамвай №10 опасно начало качать из стороны в сторону.
Водители предположили, что это произошло из-за состояния рельсов и наледи на них.
— Санитарная уборка трамвайных путей, расположенных в одном уровне с проезжей частью автомобильных дорог, в том числе по ул. Мира, осуществляется силами управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска. Санитарная уборка трамвайных путей осуществляется регулярно, одновременно с проведением санитарной уборки автомобильной дороги, — заявили в мэрии Новосибирска.
При этом добавили, что при усложненных погодных условиях, таких как гололед или загрязнение рельсов, скорость движения трамвайного вагона должна быть не более 10 км/ч.
На видео можно увидеть, насколько сильно раскачивается вагон.
Ранее Следственный комитет начал проверку из-за ДТП трамвая и троллейбуса. Пострадали трое пассажиров.