НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

5 м/c,

сев.

 754мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Дворы Новосибирска стали сплошной грязью

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Закрывают Универсам на Ленина
Кандидаты в шорт-лист премии
Парковка стала болотом
Золотой нож Новосибирска
Самое дорогое жилье Академа
Косметичка за 3500
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Скорость должна быть 10 км/ч»: кто отвечает за рельсы, на которых трамвай начало опасно качать из стороны в сторону

«Скорость должна быть 10 км/ч»: кто отвечает за рельсы, на которых трамвай начало опасно качать из стороны в сторону

В мэрии объяснили, как должен действовать вагоновожатый при проблемах на путях

681
28 комментариев
Качающийся трамвай напугал водителей

В мэрии Новосибирска сообщили, что трамвай при проблемах с рельсами должен ехать не более 10 км/ч. Об этом говорится в ответе на запрос редакции НГС после публикации видео, где трамвай №10 опасно начало качать из стороны в сторону.

Водители предположили, что это произошло из-за состояния рельсов и наледи на них.

— Санитарная уборка трамвайных путей, расположенных в одном уровне с проезжей частью автомобильных дорог, в том числе по ул. Мира, осуществляется силами управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска. Санитарная уборка трамвайных путей осуществляется регулярно, одновременно с проведением санитарной уборки автомобильной дороги, — заявили в мэрии Новосибирска.

При этом добавили, что при усложненных погодных условиях, таких как гололед или загрязнение рельсов, скорость движения трамвайного вагона должна быть не более 10 км/ч.

На видео можно увидеть, насколько сильно раскачивается вагон.

Ранее Следственный комитет начал проверку из-за ДТП трамвая и троллейбуса. Пострадали трое пассажиров.

ПО ТЕМЕ
Трамвай Рельсы Мэрия Новосибирска Кировский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,  42

Olesya,  44

Юлия,  35

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление