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Дороги и транспорт «Смотрите, как его колбасит!»: новосибирский трамвай начало качать из стороны в сторону — пугающее видео

«Смотрите, как его колбасит!»: новосибирский трамвай начало качать из стороны в сторону — пугающее видео

В вагоне были люди

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46 комментариев
Движение трамвая испугало водителя

В Новосибирске трамвай № 10 стал раскачиваться из стороны в сторону во время движения. Амплитуда была очень высокой и напугала одного из водителей.

— У нас, как оказывается, не только дороги хреновые, а еще и рельсы хреновые. Смотрите, как его колбасит! Это просто жесть. Не знаешь, где безопаснее ехать — по кочкарям либо на общественном транспорте, — отметил подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black», который выложил ролик.

На видео можно увидеть, насколько сильно раскачивается вагон.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

Вчера Следственный комитет начал проверку из-за ДТП трамвая и троллейбуса. Пострадали трое пассажиров.

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