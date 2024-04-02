«Смотрите, как его колбасит!»: новосибирский трамвай начало качать из стороны в сторону — пугающее видео

В Новосибирске трамвай № 10 стал раскачиваться из стороны в сторону во время движения. Амплитуда была очень высокой и напугала одного из водителей.

— У нас, как оказывается, не только дороги хреновые, а еще и рельсы хреновые. Смотрите, как его колбасит! Это просто жесть. Не знаешь, где безопаснее ехать — по кочкарям либо на общественном транспорте, — отметил подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black», который выложил ролик.