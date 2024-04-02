«Или я не туда смотрю, или не там езжу»: глава Новосибирска набросился на подчиненных с критикой — что его не устроило

Состояние города оставляет желать лучшего Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов оценил работу подчиненных во время аппаратного совещания. Оно прошло сегодня, 2 апреля. Выслушав доклады, глава города результатами работы остался недоволен.

Публикуем его эмоциональный монолог с небольшими сокращениями:

— Как я вижу эту ситуацию на сегодняшний день: это касается городского хозяйства, глав, особенно тех, у кого есть дорожно-эксплуатационные учреждения, которые в свое время передавались.



Первое. Расконсервация дождеприемников. Я, честно говоря, даже не знаю, как эту ситуацию характеризовать. Цифра вроде впечатляет (1600), но то, что еще два раза по столько нужно сделать, чтобы исключить подтопление улично-дорожной сети, об этом умалчивается. За эту неделю нарастить темпы открытия дождеприемников, промывку дождеприемников. И, соответственно, достичь тех показателей, которые нужны по погодным условиям. И я каждый день эту сводку буду смотреть и делать выводы, кто и как справляется с поставленной задачей.

Далее, дорожная тематика. Летняя подметальная техника. Хорошо то, что мы ее готовим, только на дороге я ее пока не вижу. Я не вижу те машины, которые мы приобрели с бункерами, которые могут спокойно работать на тротуарах и собирать эту крошку после зимнего содержания. Я не вижу, как они работают в лотках. По многим магистралям погода позволяет это делать. Но только работа еще в самом зачатке, а не так, как она должна быть организована в этот период года, тем более при повышенной температуре окружающего воздуха относительно нормы.

По ямочному ремонту. Хорошо то, что отторговали собственными силами. Так эти собственные силы должны быть видны на дорогах, когда эти ямы латают. Горячим асфальтом, струйно-инъекционным методом, литым асфальтом, мне без разницы. И все это прекрасно знают, только объемов пока не видно. И хорошо то, что на этой неделе уже расконсервируется как минимум один, а то и два завода. Значит, можно и нужно в полный рост начинать работы горячим асфальтом. Самый эффективный метод.

Также нужно ускорить темпы определения подрядчиков на большие карты. На этот год средства заложены. Более того, есть дополнительные средства, которые нужно также отторговать, объявлять конкурсные процедуры, чтобы не было перерывов между первым и вторым траншем. Это касается и администрации районов, и департамента транспорта.

Далее, то, что касается департамента энергетики. Мы прям бодро отчитывались о выполнении графика сброса снежных масс с кровель. В результате с многоквартирного дома упала глыба. Слава богу, что женщина жива осталась, еще относительно легко отделалась. Я видел видео с падением, это мог смертельный случай быть. Да, добились. Добились своими действиями возбуждения уголовного дела, об этом мы с вами в том числе и на повышенных тонах говорили. Просто прошляпили вот этот момент и, слава богу, то, что так всё обошлось, что женщина жива. Уже занимается Следственный комитет. И какие будут выводы сделаны, я не знаю. Но то, что они будут очень неприятные для некоторых — это точно.

Или я не туда смотрю, или не там езжу, но я не вижу активного ворошения снега управляющими компаниями. Может быть, кто-то мне глаза раскроет по этому комитету экспертизы и контроля. Проверить этот момент, насколько управляющие компании со своим функционалом справляются. По подтоплениям — это просто караул. Нас критикуют и совершенно справедливо.

Постановление скоро выйдет по поводу определения санитарного дня, а такими темпами я не понимаю, с какими результатами мы к нему подойдем.

Вы довольны уборкой улиц Новосибирска? Да Нет Пришлю в редакцию фото и видео для наглядности