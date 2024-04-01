НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 758мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

СРОЧНО

Вместо любимой пивнухи — Wildberries

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Автохамы недели
Как найти работу в ИТ-компании
Волонтера обвинили в обмане
7 забытых антирендов
Как выхаживают лошадей
Нейросеть - о Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
НГС в Telegram
Дороги и транспорт На Большевистской собралась пробка почти 8 километров — где еще не проехать

На Большевистской собралась пробка почти 8 километров — где еще не проехать

Заторы есть на Октябрьском и Димитровском мостах

2 743
25 комментариев
Пробка начала собираться рано утром

В Новосибирске утром 1 апреля на улице Большевистской собралась пробка почти 8 километров. По данным 2ГИС, затор начинается с разъезда Иня и закачивается возле площади Будагова.

Как написал один из пользователей, в пробке на Большевистской есть одна машина, которая стоит с включенным аварийным сигналом. Пробки также есть на Димитровском и Октябрьском мостах. По данным пользователей сервиса 2ГИС, на середине Димитровского моста у машины в правом ряду пробило колесо. Заторы есть на улицах Станционной, Станиславского и Ватутина.

По информации сервиса, в городе произошло несколько ДТП

Сразу несколько пользователей написали, что «1 апреля в пробки не верят». Есть несколько сообщений о неработающих светофорах в разных частях города.

На правом берегу пробки собрались на улицах Кирова, Кошурникова и Трикотажной. На МЖК на улице Высоцкой затор образовался из-за ДТП. Всего пробки в Новосибирске 2ГИС оценивает в 6 баллов.

Сегодня, 1 апреля, должны начать ремонтировать Димитровский мост. Работы будут проходить одновременно с ремонтов Октябрьского моста.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Пробка Новосибирск Большевистская 2ГИС
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  36

Mэри,  54

Margo,  30

Эдуард,  56

Павел,  41

AR11,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление