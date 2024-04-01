На Большевистской собралась пробка почти 8 километров — где еще не проехать

В Новосибирске утром 1 апреля на улице Большевистской собралась пробка почти 8 километров. По данным 2ГИС, затор начинается с разъезда Иня и закачивается возле площади Будагова.

Как написал один из пользователей, в пробке на Большевистской есть одна машина, которая стоит с включенным аварийным сигналом. Пробки также есть на Димитровском и Октябрьском мостах. По данным пользователей сервиса 2ГИС, на середине Димитровского моста у машины в правом ряду пробило колесо. Заторы есть на улицах Станционной, Станиславского и Ватутина.