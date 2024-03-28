Жителям Раздольного вернут остановку после того, как экипаж автобуса высадил школьника в сугроб

На трассе постоянно оживленное движение и нет пешеходной зоны Источник: читатели НГС











В новосибирском селе Раздольное оборудуют автобусную остановку «с. Раздольное», которая прежде была стихийной. Ранее водители маршрута №234 перестали на ней останавливаться из-за запрета, а однажды школьника высадили из автобуса на перекрестке в сугроб.

— В конце 2023 года с перевозчиком заключили контракт на перевозку пассажиров. Чтобы избежать наказания, перевозчик прекратил высаживать пассажиров на несанкционированной остановке. По ПДД, посадка и высадка пассажиров вне установленных и оборудованных остановок запрещена. Сотрудники Министерства провели с водителями профилактические инструктажи о недопустимости высаживать несовершеннолетних вне установленных реестром остановок, — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Пока проектом организации дорожного движения остановка «с. Раздольное» не предусмотрена. В реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории области на маршруте № 234 такая остановка отсутствует — она несанкционированная, и появилась стихийно из-за того, что перевозчик нарушил правила безопасности дорожного движения. Но из-за потребности местных жителей в остановке, Министерство организовало совещание с ТУАД.

— Уже проработали вопрос обеспечения безопасности дорожного движения, и на местах ранее стихийных остановок установили знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Министерство также организовало работу по включению в реестр остановки общественного транспорта «с. Раздольное» по пути следования маршрута № 234. Данные изменения учли в контракте, они вступят в силу с 1 апреля 2024 года, — отметили в Министерстве.



Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска не дождалась маршрута №14. Вечером три автобуса отдыхали на заправке вместо того, чтобы обслуживать пассажиропоток.

