НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 747мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Толпа посетителей заполнила холл «Мира Терм»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Дороги и транспорт подробности Жителям Раздольного вернут остановку после того, как экипаж автобуса высадил школьника в сугроб

Жителям Раздольного вернут остановку после того, как экипаж автобуса высадил школьника в сугроб

В министерстве рассказали, как получилось, что остановка была, но ее отменили

599
7 комментариев
На трассе постоянно оживленное движение и нет пешеходной зоны

В новосибирском селе Раздольное оборудуют автобусную остановку «с. Раздольное», которая прежде была стихийной. Ранее водители маршрута №234 перестали на ней останавливаться из-за запрета, а однажды школьника высадили из автобуса на перекрестке в сугроб.

— В конце 2023 года с перевозчиком заключили контракт на перевозку пассажиров. Чтобы избежать наказания, перевозчик прекратил высаживать пассажиров на несанкционированной остановке. По ПДД, посадка и высадка пассажиров вне установленных и оборудованных остановок запрещена. Сотрудники Министерства провели с водителями профилактические инструктажи о недопустимости высаживать несовершеннолетних вне установленных реестром остановок, — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Пока проектом организации дорожного движения остановка «с. Раздольное» не предусмотрена. В реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории области на маршруте № 234 такая остановка отсутствует — она несанкционированная, и появилась стихийно из-за того, что перевозчик нарушил правила безопасности дорожного движения. Но из-за потребности местных жителей в остановке, Министерство организовало совещание с ТУАД.

— Уже проработали вопрос обеспечения безопасности дорожного движения, и на местах ранее стихийных остановок установили знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Министерство также организовало работу по включению в реестр остановки общественного транспорта «с. Раздольное» по пути следования маршрута № 234. Данные изменения учли в контракте, они вступят в силу с 1 апреля 2024 года, — отметили в Министерстве.

Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска не дождалась маршрута №14. Вечером три автобуса отдыхали на заправке вместо того, чтобы обслуживать пассажиропоток.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Автобус Маршрут Раздольное Остановка Минтранс
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Максим,  49

Annita,  38

Артем,  25

Anton,  43

Сергей,  43

Анна,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление