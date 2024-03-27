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Дороги и транспорт эксклюзив «Ни один не соизволил приехать»: сибирячка не дождалась маршрута №14 — вечером три автобуса отдыхали на заправке

«Ни один не соизволил приехать»: сибирячка не дождалась маршрута №14 — вечером три автобуса отдыхали на заправке

Пассажирка хотела доехать на автобусе в сторону Димитровского моста

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Ни один автобус не подошел к остановке за 20 минут

Вечером, 26 марта, автобусы маршрута №14 массово встали на заправке: они остановились недалеко от Затулинского жилмассива и далее не поехали в сторону площади Маркса.

О ситуации с автобусами редакции НГС рассказала читательница Евгения. Она столкнулась с проблемой после 21 часов и не смогла уехать в сторону Димитровского моста на общественном транспорте.

— Я вчера доехала с Горской до площади Маркса на троллейбусе №8. Пока ехала, видела, что по навигатору автобус №14 должен быть на остановке «Магазин Кристалл» примерно через 10 минут. Я бы как раз успела пересесть. Но когда я вышла из троллейбуса, автобус пропал с маршрута. Оказалось, что он и еще два таких же тусуются возле заправки недалеко от Затулинки. То есть время 21:20, а с Маркса уже не уехать на общественном транспорте. Пока ждала такси (около 8 минут), ни один из автобусов не соизволил поехать. Проверила, как отражаются автобусы и на карте «Яндекса», и на карте «ЦУГАЭТа» — стоят, отдыхают, — возмутилась читательница НГС Евгения.

Автобусы собрались возле АЗС

В компании «Регион-автоцентр», которая обслуживает автобусный маршрут №14 не смогли прокомментировать ситуацию.

— Я не в курсе, я не работал вчера — через 2 дня будет тот диспетчер, которая была накауне, она знает больше, — отметил сотрудник компании.

Там же автобусы отображались и в приложении ЦУГАЭТ

Также корреспондент НГС направила запрос по поводу сложившейся ситуации в департамент транспорта города Новосибирска.

Ранее НГС писал о том, что под Новосибирском школьника высадили из автобуса в сугроб. Остановку, на которой раньше выходил мальчик, признали несанкционированной.

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Автобус Маршрут 14 Кристалл Перевозчик Регион-автоцентр
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