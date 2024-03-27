«Ни один не соизволил приехать»: сибирячка не дождалась маршрута №14 — вечером три автобуса отдыхали на заправке

— Я вчера доехала с Горской до площади Маркса на троллейбусе №8. Пока ехала, видела, что по навигатору автобус №14 должен быть на остановке «Магазин Кристалл» примерно через 10 минут. Я бы как раз успела пересесть. Но когда я вышла из троллейбуса, автобус пропал с маршрута. Оказалось, что он и еще два таких же тусуются возле заправки недалеко от Затулинки. То есть время 21:20, а с Маркса уже не уехать на общественном транспорте. Пока ждала такси (около 8 минут), ни один из автобусов не соизволил поехать. Проверила, как отражаются автобусы и на карте «Яндекса», и на карте «ЦУГАЭТа» — стоят, отдыхают, — возмутилась читательница НГС Евгения.