«Оставили сына в опасной ситуации»: под Новосибирском школьника высадили из автобуса в сугроб — что говорят родители и перевозчик

Трасса, по которой ходят автобусы, небезопасна Источник: читатели НГС











Жители села Раздольное в Новосибирском районе недовольны тем, что у них фактически отняли автобусную остановку. Сначала ее перенесли из-за строительства моста, а теперь водители отказываются тормозить в указанном месте, мотивируя опасной ситуацией на дороге. При этом в маршрутной схеме остановка числится. НГС видение ситуации рассказали местные жители и перевозчик.



Мнение местной жительницы

В редакцию НГС обратилась жительница села Раздольное Ирина. Женщина рассказала, что 18 марта ее сын ехал из школы на автобусе №234 по маршруту «Остановка Молодежная — село Раздольное», оплатил проезд и попросил остановить автобус на остановке «с. Раздольное» (АЗС). На это, по словам женщины, кондуктор ответила отказом, ссылаясь на устный приказ о запрете — якобы остановка в указанном месте запрещена из-за плохо оборудованного остановочного павильона, из-за чего создаются аварийные ситуации на дороге — в автобус могут въехать сзади идущие машины.



— Ребенка провезли мимо остановки и высадили за перекрестком в снежный сугроб, оставив на проезжей части. Хотя он объяснил кондуктору и водителю, что высадка за перекрестком для него будет опасна, так как придется идти обратно по дороге без тротуара и переходить трассу по нерегулируемому пешеходному переходу. Считаю, его оставили в опасной для жизни и здоровья ситуации, что является грубейшим нарушением правил перевозки пассажиров, — отметила Ирина.

Папа мальчика рассказал на видео, что ребенка высадили на трассе, а возвращаться домой ему пришлось по сугробам Источник: читатели НГС

По словам женщины, такая ситуация повторяется не первый раз. Ее семья обращалась к перевозчику, и якобы тот несколько раз обещал провести беседы с водителями, но сейчас, с ее слов, перевозчик не реагирует на обращения и не отвечает на телефонные звонки.



По словам сибирячки, раньше остановка для общественного транспорта находилась немного в другом месте, а затем ее перенесли из-за строительства моста. Долгое время автобусы останавливались там, а затем перестали. При этом в транспорте размещены маршрутные схемы, в которых остановка указана, как действующая.



На видеозаписи, которую предоставила женщина, видна оживленная трасса «Новосибирск-Новокузнецк», по которой постоянно ездят большегрузы и другие автомобили.



Мнение перевозчика

Автобусный маршрут №234 обслуживает ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич. В разговоре с корреспондентом НГС он отметил, что остановки, из-за которой возмущаются жители Раздольного, нет в реестре.



— Есть остановка «Сельскохозяйственная техника», конечная. Предыдущая остановка — «Сады». Если имеется в виду остановка «АЗС», то ее нет в реестре маршрута по договору с Минтрансом. Есть список остановок. Она в условиях контракта не указана. Пускай пишут жалобы в Минтранс куда угодно, — отметил Игорь Гаврилюк.



Мужчина добавил, что остановка, из-за которой возмутилась читательница, находится на трассе практически без кармана. В свое время ее пытались благоустроить, но сейчас она заброшена.

По словам перевозчика, остановка, которую исключили из реестра, нуждается в реконструкции Источник: читатели НГС











— Кто бы ее чистил. Трактор я могу поставить вам. Но ее надо оборудовать по ГОСТу. Полоса разгона, карман. А там один закуток нечищеный. В сторону города она еще более-менее оборудована остановочным пунктом. Я узнавал — после реконструкции ее вообще не будет. Там будет развязка. Чтобы сделать карман, надо уменьшить территорию строительства. Люди пишут: хотят, чтобы автобус доходил до их дачных участков. Но тогда давайте изменим схему движения, организуем все как положено. Есть остановочные пункты, есть маршруты, схемы движения, есть дороги, по которым транспорт может ходить и не может ходить. Условия дорожного покрытия, — Игорь Гаврилюк.



По словам перевозчика, на оживленной трассе водители автобусов во время остановок в указанном месте подвергали транспорт опасности — часть автобуса остается на проезжей части, что создает аварийные ситуации. Небезопасно это, по мнению Гаврилюка, и для пассажиров.



НГС направил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с просьбой разъяснить, что происходит со спорной автобусной остановкой и какова ее дальнейшая судьба.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске установят новые автобусные остановки. Как выглядит карта новых павильонов и сколько за это готовы заплатить.

