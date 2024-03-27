«Почему не подали маршрутку для Королевы?»: читатели НГС обсудили внезапный простой автобусов №14 на заправке

Многие новосибирцы признают, что вечером им сложно уехать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новосибирцы высказались, что думают по поводу того, как ходят автобусы в городе. Большинство отмечают, что вечером уехать куда-то практически невозможно. Ранее жительница Новосибирска Евгения сообщила НГС, что 26 марта после 21 часа не смогла уехать на автобусе №14 с остановки «Магазин Кристалл» в направлении Димитровского моста — автобус исчез с навигатора, а затем отображался на АЗС вместе с другими автобусами того же маршрута. Публикуем то, что читатели ответили девушке.

«Плати или соответствуй»

Часть новосибирцев уверены, что эта тема надумана.

— Господи, будто других проблем в городе нет. Обо всякой ерунде сочиняете. Каждый хочет ехать от двери до двери, жалуется на общественный транспорт. Пока метро работает — идешь туда ногами и максимально близко к следующей остановке добираешься. Ты бы в Пашино, в Академгородок поездила, я бы посмотрел, — написал анонимный автор.

Пользователь под ником «Король НГСа (с богаткова)» отметил, что девушку должен возить ее избранник.

— Мужика что ли у сибирячки нет? Он должен ее возить, а маршрутки ничем не обязаны, — считает он.

Было еще и такой вопрос:

— Почему не соизволили подать отдельную маршрутку для Королевы?



Еще один аноним считает, что в таких случая нужно вызывать такси.

— Хотела она доехать. Если хочешь доехать, либо плати бабки таксисту, либо имей свое, либо соответствуй, чтоб бесплатно возили, — посоветовал читатель.

«Напоминает плохой Китай»

Большинство новосибирцев подтвердили: проблема с автобусами в городе актуальна. Пользователь под ником «Толян Иваныч» признался, что ситуация напоминает ему жизнь в Китае или постсоветском Душанбе.

— То 14-ого маршрута нет, то 5-ого маршрута нет весь день. То маршрут 28-ого переполненный из-за пути по Богдашке — в нем люди уже едва ли друг у друга на голове не едут по пробкам 2 часа. Напоминает уже плохой Китай или постсоветский Душанбе, — считает читатель.

Мужчина уверен: необходимо за грязный и разбитый общественный транспорт или его отсутствие вменять уголовную статью.

— С коронавирусом они в этих свиновозках, простите, борются. На остановках по двадцать минут стоят, — возмущается местный житель.

Пользователь под ником «kolhoznik» отметил, что в таких ситуациях нужно наказывать перевозчика.

— Произошел срыв перевозки по вине перевозчика без уважительной причины. Нужно сразу забрать лицензию, и коленом под зад с маршрута — свято место пусто не бывает. Нужно просто создать минимальную конкуренцию, выкинув из схемы депутатов, чиновников и их близких родственников, — уверен комментатор.

Еще один анонимный комментатор отмечает, что после 21 часа в Новосибирске сложно куда-то уехать.

— После 21:00 не уехать ниоткуда и никуда, если там не ходят троллейбусы. Автобус №14 с конечной «поселок Северный» должен ходить до 23:00, но на деле все автобусы всех маршрутов начинают двигаться в сторону парка после 20:30 всегда. В течение дня никакие интервалы не соблюдаются. Звонки на бесполезный телефон справочно-информационной службы содержат ответы: пробки, болезни водителей, поломка — всегда одни и те же, — заключил автор комментария.

Ранее НГС писал о том, что сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7. У нее накопились претензии к этому транспорту.